韓國瑜「新北青年座談」開放報名　邀160人面對面談台灣困境





▲韓國瑜台北青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前在台北舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，之後又到各縣市與青年談話，引起網友熱議。韓國瑜13日晚間開放新北青年論壇報名，強調「我們不要遠離民意、脫離現實的政府！」這次要邀請160名青年面對面談台灣當前困境。

韓國瑜13日晚間透過臉書、LINE官方帳號表示，「我們不要遠離民意、脫離現實的政府！政府聲稱青年所得創新高，平均月薪4.5萬，你領到了嗎？有人說，現在是『台灣經濟20年來最好』的時候，你同意嗎？政府說的20萬戶社會住宅，你住到了嗎？少子化已經是個迫在眉睫的國安問題，為什麼年輕人不敢生小孩？」

韓國瑜說，「現在的台灣，物價飛漲、薪水凍漲，年輕人對於結婚生子望之卻步，政府的當務之急應該是要面對現實、改善整體經濟環境、增加國際競爭力，由政府來當年輕人展翅高飛的隱形翅膀。台灣的下一代一定要過得比我們更好、一定要昂首闊步走向世界！11月16日上午，我們國政攜手，邀請青年一同對談，讓國政直球對決台灣當前困境！」

【韓國瑜青年論壇新北新店面對面】報名網址請點此

●主辦單位：韓國瑜競選辦公室

●活動時間：108年11月16日（星期六）11:30-12:30

●活動地點：台北矽谷國際會議中心2C教室（新北市新店區北新路三段223號2樓）

●報名方法：採網路報名SurveyCake表單

●報名時間：即日起至額滿為止

●報名人數：160位

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