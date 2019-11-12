張善政批蔡英文：壞事做多？　面相很不討人喜歡耶！

▲張善政、黃曼昕合體直播。（圖／翻攝張善政臉書直播）

政治中心／綜合報導

國民黨副總統參選人張善政12日晚間與國政顧問團發言人黃曼昕一同直播。談到總統蔡英文，張善政直言，「她這兩三年壞事做多了嗎？怎麼現在看起來，這個人的面相很不討人喜歡耶！」

黃曼昕提到，好多人稱讚張善政的夫人好漂亮，「不瞞大家說，其實那時候我們在行政院的時候啊！院長就超受女記者的歡迎，還有許多女記者想要報名當他家的媳婦，院長要不要公開幫兒子徵婚一下？」

張善政笑說，兒子大概不會接受徵婚這種方式。黃曼昕接著問說，有沒有想過這種暖男形象，或是像夫人這麼漂亮，會不會想去主打女性族群？像國政顧問團的副總召李鴻源就非常受到女性的歡迎。

張善政反問，「這個要問妳喔，問妳一個女性的心理喔！怎麼樣可以抓女性的票？」黃曼昕回說，「嗯…好問題哈哈哈！其實我覺得就要這個人看起來正正當當，然後不會做壞事，看起來老老實實。」

黃曼昕還說「不知道是不是因為民進黨做太多那種壞事，所以你就覺得看他們好像怎麼樣都不順眼」，說到此處，她忍不住摀著嘴笑。張善政則肯定回覆，「這是真的，這是真的，這是真的」。

張善政接著說，2016年自己蠻期待蔡英文的，「我那個時候看蔡英文蠻好的啊！但是一個人面由心生，那是她這兩三年壞事做多了嗎？怎麼現在看起來，這個人的面相很不討人喜歡耶！」

張善政還說，大家真的不要做壞事，「如果大家覺得我這個人還可以看，表示我這個人大概還沒有做壞事，你看一個人不順眼，大概就是壞事做多了，哈哈哈」。

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