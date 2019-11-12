蔡英文PO張奕帥照「謝謝台灣英雄」　9萬網狂讚：國際賽首次完封韓國





▲蔡英文恭喜中華隊7：0完封韓國隊。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

世界12強棒球賽6強複賽，中華隊12日對南韓背水一戰，火力終於串連，陳俊秀7局轟出3分砲，助隊7比0完封勝。對此，總統蔡英文也在第一時間於臉書上表示，「恭喜台灣英雄！和韓國頂尖選手的對決，這次台灣贏了！」

中華隊12日火力復甦，高宇杰首度先發蹲捕，2局適時二壘安，助隊先馳得點，再靠胡金龍安打，跑回第2分，4局王勝偉敲安，攻下第3分，7局陳俊秀敲出3分砲，9局林哲瑄在二壘，靠著林泓育的安打，奮力奔回本壘，攻下第7分，中華隊徹底拉開差距，讓南韓陷入絕望。

中華隊投手群此役表現更勝一籌，張奕先發6.2局無失分，陳冠宇7局2出局二壘有人時登板，後援1.1局被敲1安，送出1保送，另飆2K無失分，陳鴻文9局登板飆K關門，兩名後援投手防禦率仍是完美的0。

過去20年來，中華隊在一級國際賽對戰南韓3勝16敗，處於絕對劣勢，但今晚展現火力，加上投手壓制，中華隊繼2018年雅加達亞運，再度對戰南韓取勝。

對於中華隊7:0完封南韓，蔡英文在第一時間於臉書放上張奕照片表示，「棒球是圓的，不管對手是誰，沒比過永遠不會知道結果！恭喜台灣英雄！和韓國頂尖選手的對決，這次台灣贏了！世界12強棒球錦標賽的複賽還有兩場，讓我們繼續為台灣棒球加油！」

蔡英文的貼文吸引了8.8萬名網友按讚，網友們則紛紛留言表示，「謝謝韓國輸」、「#唯一支持韓國輸」、「張奕整個帥氣爆表」、「終於。還完封」、「謝謝中華隊的球員」。