回收阿公騎鐵馬！後座寶特瓶「鱗片式收納」排一包　強迫症瘋了：療癒翻

▲回收阿公的寶特瓶也擺的太整齊了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

走在路上偶爾會看到有人在做回收，一名女網友日前拍下一位回收阿公的背影，對方騎著腳踏車載著一大包的寶特瓶，讓原PO直呼「阿公都一大把年紀了，還辛苦的做回收」。看到阿公擺放的寶特瓶，一排一排就像鱗片一樣超整齊，她也忍不住讚「讓人很敬佩」，連網友都表示「第一次看到那麽整齊的，阿伯好強。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見她在街上看到有老人家在做回收，「這位阿公都一大把年紀了，還辛苦的做回收」，接著仔細看了一下對方腳踏車上載的那一整包，空罐統統壓扁，並堆成一排排的樣子，看起來就像是鱗片一樣整齊，忍不住直呼「不得不說，擺的整理的寶特瓶，讓人很敬佩。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲簡直就是鱗片啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，不少網友紛紛留言驚嘆，「第一次看見寶特瓶整理這麼整齊」、「現在回收價格好爛，辛苦阿北了」、「看了心情都變美麗了」、「我願意把所有的瓶子都給這個阿公」、「根本收納界達人」、「第一次看到這麼整齊的回收瓶，阿公好厲害，好棒」、「阿公家裡收納一定很整齊」、「第一次看過做回收可以那麼有藝術。」

還有人開玩笑表示，「第一次看到做回收的有強迫症」、「阿公說不定把回收當運動～我們之前有個清潔阿伯很有錢～只是無聊來上班，玩六合彩就夠他賺的」、「強迫症覺得整齊療癒」、「阿公是處女座的」、「資源回收也能實現強迫症的理想。」

►天啊~小棕瓶終於......

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！