超愛蔥飯！他「火鍋店狂掃12杯」老闆娘白眼　網傻：光吃蔥就回本...戰翻

▲原PO愛吃蔥 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

吃火鍋除了必加沙茶醬，蒜泥、香油和蔥花等佐料也是加分好幫手。一名網友今日吃火鍋時，發現店家有提供蔥花給客人夾，迷戀青蔥的他就忍不住就狂掃了12杯來配飯，店家見狀秒臉綠。貼文一出也掀起一陣討論，有人認為原PO行為不妥，但也有人護航表示「有付錢為何不可」、「吃完就好」。

一名男網友今（9日）在臉書「爆怨公社」中發文，他表示中午去吃火鍋時，看到醬料台有提供他最愛的蔥花，因此忍不住一口氣裝了3杯，拿來弄成「蔥花飯」，然而此舉也讓店家有些傻眼。

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原PO隨後吃著吃著胃口大開，最後總共裝了整整12杯的蔥來吃，不過也讓老闆娘翻了好幾次白眼，「請問愛吃蔥的我，錯了嗎......？」

▲原PO說自己拿了12杯。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友表示現在蔥價很貴，光吃蔥就賺回來了，但他則回應自己平常都吃外食居多，不知道一般價格為何。還有人表示原PO吃太多，店家可能心在淌血，「也拿太多了吧」、「回家自己買好嗎？不要增加別人的負擔」、「遇到你這種的店家很可憐」、「愛吃也要懂的適可而止啊」。

不過另一派網友則認為原PO完全沒錯，畢竟店家要給客人自取，就不要怕人家吃，雖然拿很多，但只要吃完不浪費就好，「有付錢為何不能吃」、「店家可以不提供蔥或限制客人」、「我也好喜歡蔥這樣鋪在飯上，然後攪火鍋湯」、「雖然12杯很誇張，但有吃完我覺得就算了」。原PO事後也回應，他有把自己拿回來的東西都完食，並沒有浪費。

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