夜市賣飲料！捲髮妹留空罐給回收婆　阿婆一看「嫌棄質疑」...她心碎滿地

▲ 回收阿婆嫌棄空罐子太少 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

好心幫助他人卻被視為理所當然，一般人通常心裡都不好受。一名女網友就無奈嘆道，自己平時在擺攤賣飲料，都會把空罐子留給回收阿婆，但是其中一位阿婆卻老是碎念，還會嫌棄罐子太少，讓她玻璃心碎滿地。

一名在夜市擺攤賣飲料的女網友在「爆怨公社」發文，她表示每次上工前，都會準備一個小袋子裝等等用掉的養樂多空瓶，讓回收阿婆收去賣錢，不過這些空瓶她沒有固定給同一個人，只要有需要向她開口，她就會給。

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「直到最近，有個婆婆讓我非常心碎。」原來某位阿婆每次來看到空瓶已經被拿走時，就會一直碎念「為什麼被拿走？為什麼妳沒顧好？」原PO指出，8日這位阿婆又來拿瓶子時，看到為數不多的空瓶，又再次嫌棄「妳今天怎麼只賣這些？有賣那麼少嗎？是不是又被拿走？」原PO懷有一番好意卻被這樣對待，心裡實在不太好受。

▲阿婆的舉動讓原PO心碎了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網友們看完都紛紛安慰表示，「真的把人家的方便當成是應該的」、「不惜福的人給了也沒用」、「這就是人性」、「沒錯，我也是以前覺得我家有什麼都盡量拿給婆婆收，之後沒想到婆婆自己跑進來我家，拿她自以為我不要的東西，所以之後我都丟回收車了」、「這樣真的過分了」。

不過也有另一派人認為，阿婆可能真的很需要這些空瓶來過生活才會這樣說，「或許她真的很需要這些空瓶，但有時候人性的貪婪就是如此，莫生氣，妳的善心會有好報的」、「意識不成熟的人是很多的，包括我自己。行事多感恩、包容與回饋」。

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