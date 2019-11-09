收集空瓶供回收！她見量少狂念：為何沒顧好　飲料攤心碎...網怒：好心被雷親

▲好心收集空瓶供回收，卻屢遭碎念，飲料攤販心碎。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

出於好心，卻遭人踐踏，真的會讓人超級心碎！網友在臉書發文表示，自己是再也是賣飲料的小攤販，每天都會收集養樂多空瓶讓一些婆婆們回收賣錢。然而，卻總是有一名婆婆若看到空瓶少，就會不斷碎念，「為什麼被拿走？你為什麼沒顧好」，讓原PO頓時玻璃心碎滿地。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文寫道，自己是在夜市買飲料的小攤販，每次上工前都會準備小袋子裝養樂多空瓶，好讓一些婆婆們在收攤前可以拿取去賣錢，而這些空瓶她並不會固定給同一人，只要有誰要就都會給，但最近卻有位婆婆讓原PO非常心碎。

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原PO進一步說道，有時候先被別人拿走空瓶，那位婆婆就會一直碎念，「為什麼被拿走？為什麼你沒有顧好空瓶子？」而8日晚間婆婆再度來收瓶子時，看到數量並不多，她開口第一句話就說，「你今天怎麼只賣這些？有賣那麼少嗎？是不是被拿走了？」讓原PO的玻璃心瞬間碎滿地。

這篇文章一出，有不少網友看了也搖頭，紛紛留言，「我會跟她說，我沒欠妳！下次不給妳了」、「很多人都這樣，把人家愛心當做理所當然的事」、「很多事情不是應該，最後卻變成理所當然。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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