12強中華隊輸日！黑衣男闖球場「降日本半旗」　網怒：丟盡台灣臉

▲對比日本人在場內舉感謝標語的畫面，台灣球迷的行為顯得格外諷刺。（翻攝自爆怨公社）

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽台日大戰日前在台中洲際棒球場舉辦，中華隊最後雖以1比8落敗，但仍得以晉級複賽。不過一位球迷在現場觀戰時，竟意外目擊2名黑衣男子將球場上的日本國旗「降半旗」，對比日本球迷在場內高舉「感謝台灣」標語，顯得格外諷刺。文章貼出後，大批網友氣得怒轟「丟盡台灣的臉！」

這位男網友在臉書社團「爆怨公社」表示，當時台日比賽進行到第5局，台灣以0比5落後日本，自己趁著空檔到場外抽菸，竟發現有2名年輕男子偷偷將日本國旗降下一半，趕緊將此事告知工作人員；沒想到，人員一上前詢問，2人似乎作賊心虛，隨即開始拔腿狂奔，被追上後又矢口否認。

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之後原po等待場務人員報警才離開，心中也仍非常憤怒，痛批「難道不知道一個國家降半旗是有重大事件跟災難嗎？」，表示只因為自己國家代表隊落後而降對手國旗，真的非常沒有水準。他還強調，「我在外野還看到日本球迷拿著這張感謝台灣的海報，對比之下格外諷刺！試問，複賽要去日本打，如果日本球迷也跟你們一樣的行為，你們作何感想？」

貼文立刻引起熱議，大批網友紛紛譴責該行為，認為「輸不起就不要到現場看」「這種人真是丟盡台灣的臉」「沒水準兼沒衛生」「可恥！運動最重要的不是輸贏勝負，而是運動精神」「國際素質超差的！」



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