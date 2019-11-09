酒店拍照「綠臉女站角落」...狂歡哥嚇問通靈師　網一點開毛炸：還有小的

▲角落出現一個粉色衣服的綠臉女生。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／周亭瑋報導

開心拍照留念，卻捕捉到詭異畫面，總讓人心生畏懼，就怕觸犯了好兄弟。一名男網友日前和三五好友在酒店狂歡；怎料，隨手拍下的照片裡，竟出現短髮綠臉女，模樣還十分清晰，讓人一看便不寒而慄，還有網友直呼，點開後頭超暈。

男網友和幾個好友上酒店小聚，還找來妹子助興，在享受紙醉金迷的夜生活時，不經意的一幕，讓眾人皮皮剉，他在靈異公社po文分享，並強調「絕對不做假照片，膽小者請勿點閱，當事者只能用馬賽克遮掩，敬請原諒！」

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，酒類果盤擺滿桌，一大包廂裡，男男女女喝酒聊天；但在角落的鏡子上，竟反射出一位個頭矮小、臉部泛綠光的短髮女生，明顯跟現場格格不入，也飄出一絲詭譎氣氛。

▲放大來看，旁邊還有一個小的。（圖／翻攝自靈異公社）

原po強調，自己不是裝神弄鬼的人，現場也真的沒這號人物，而且放大來看，旁邊還多出一個；事後，為了解答內心疑惑，他真的拿照片去問老師，「通靈老師說是女鬼跟嬰靈。」

po文一出，掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「嚇死姥姥了」、「點開就雞皮疙瘩」、「我剛剛點開，手機當到我需要重新開機，酒螺勒，照片有毒哦」、「我的天啊，突然一股冷風竄進來」、「整個很暈」。

另外也有一派人見怪不怪了，直呼「去KTV唱歌，多多少少會有歐尼跟著熱鬧」、「酒店很多，這個是真的照片，我全身雞皮疙瘩」、「酒店暴斃的很多，很多都認為是喝醉，讓她在包廂休息，打烊去叫時才知道沒呼吸了，加上酒店門窗都是封死的陽光進不來，比較聚陰，還常有小姐或少爺在門口燒紙錢，都是燒給好兄弟的，說好聽點是過路財神，所以不用太在意，除非有被跟到」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以