UNIQLO大坪數路面店　落腳斗六市區很吸睛　

記者蔡佩旻／雲林報導

日本平價服飾UNIQLO於2013年在雲林斗六連鎖賣場內開立分店，歷經7年洞察雲林在地需求，移至斗六市大學路打造250坪超大購物空間嶄新門市，9日早上擴大舉辦服裝小學堂活動，邀請24位學童參與小店長職能體驗，也宣布將於11月15日正式開幕，未來將透過優質的服裝跟服務，永續傳遞簡約不凡的LifeWear精神。

▲UNIQLO雲林首家路面店座落斗六市大學路，緊鄰知名咖啡店大坪數空間吸引民眾關注開幕時間。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市是雲林最熱鬧的城市，有兩間大學坐落於此，台灣優衣庫公關鄧琬蓉經理指出，針對學生與家庭消費族群，嶄新的設備與空間帶給雲林消費者更便利、舒適、貼心的購物體驗，因應雲林鄉親交通習慣附設更多機車與汽車停車格，考量雲林地區的廣大家庭客群，在服務設施上增設了Baby Car娃娃車、長者與孩童座椅休憩區等，更貼心親子顧客，於店內設置兒童閱覽遊戲區。

▲小店長一日職能體驗，24名小學童參與，感受體驗日式細緻服務的熱忱，更令家長滿意的是學習摺衣服的技巧。（圖／記者蔡佩旻攝）

小店長職能體驗活動今日有24名斗六學童參與親子互動，在了解基本服飾材質與色彩美學後，幫父母挑選搭配適合的服飾，同時促進親子互動學習美學教育，實際體驗日式細緻服務的熱忱，建構孩童對職場具體想像的同時，也帶動與民眾的第一線交流，參與活動的何媽媽表示，今天的活動很棒，孩子學到怎麼接待客人，也學到折衣服技巧，對家長與孩子都是難得的體驗。

▲UNIQLO雲林首家路面店250大坪數空間，內部曾設有兒童遊戲空間，讓家長安心購物。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣優衣庫公關經理鄧琬蓉說，11月15日開幕一週期間，針對雲林消費族群與出門習慣，依此精選兼顧機能、舒適、防曬的商品推出開幕期間獨家優惠，並集結齊全男、女、童與嬰幼兒裝商品，為在地鄉親提供更多的購物樂趣與穿搭靈感，UNIQLO未來也將通過更多活動與消費者互動溝通，持續獻給雲林民眾充滿驚喜的貼心消費體驗。

▲UNIQLO雲林首家路面店座落斗六市大學路，250大坪數空間吸引民眾關注開幕時間。（圖／記者蔡佩旻攝）



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