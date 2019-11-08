立冬進補呷免驚！林內進雄宮邀請鄉親　龜鹿二仙膠來補冬

▲台灣人習俗二十四節氣中，立冬是個重要的節氣，按照傳統家家戶戶都會墩煮補湯進補。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣人習俗二十四節氣中，立冬是個重要的節氣，雲林縣書香關懷協會與義峰高中一同，8日召開記者會宣布將於10日在林內鄉烏塗進雄宮，舉辦「全民補冬顧健康」，將準備羊肉、排骨50斤、雞、鴨肉等食材，而補湯中由雲林縣中藥公會理事長沈裕益提供龜鹿二仙膠與縣議員邱世文贊助中藥材讓鄉親吃補吃免驚。

記者會現場由義峰高中餐飲科學生示範藥燉排骨做法，也邀請新住民二代學子來參與體驗品嚐，縣議員邱世文說，補冬活動讓新住民家庭媽媽親子共同來參與，讓新住民家庭與在地民眾及義峰高中餐飲科學生們一同參與正確料理中藥食補藥材，可以吃出中藥食材料理有媽媽的味道，大家更能正確料理中藥食材，一起來補冬吃嘴空。

▲補冬活動讓新住民家庭共同來參與，正確料理中藥食補藥材，可以吃出中藥食材料理有媽媽的味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

進雄宮主任委員林金雄指出，帝爺公指示立冬即將來臨，要委員會燉煮養生的中藥來照顧善男信女的健康，於11/10早上10點活動將會開放給信眾吃健康吃平安，讓新住民家庭朋友們走出戶外，共同參與在地的補冬活動這是非常意義的事，雲林縣中藥商業同業公會理事長沈裕益表示，此次活動藉以宣導民眾立冬補冬不要買來路不明的中藥材，正確使用中藥藥材很重要，請找合格的中藥商，吃對了對顧身體就有很大的幫助。

▲補湯中由雲林縣中藥公會理事長沈裕益提供大量龜鹿二仙膠與雲林縣議員邱世文贊助多種中藥材讓鄉親吃免驚，廣邀大家一起來補冬吃嘴空。（圖／記者蔡佩旻攝）



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