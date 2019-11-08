搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元

▲針對雙11檔期，UNIQLO在11／11當日於網路商店做活動，其中無縫羽絨外套直降千元。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

緊接著周年慶檔期，雙11也是購物好時機，各家品牌紛紛推出好康優惠，日系平價時尚品牌UNIQLO（優衣庫）為此特別祭出最高現折新台幣1,000元的有感折扣，並在11／11（周一）當天擴大免運優惠，除了網上訂購、店取0元免運之外，超商與宅配取貨門檻也降低到390元。另外，GU也推出限時快閃優惠且將免運門檻降到490元。

▲GU在折扣期間將免運門檻調整至490元。（圖／品牌提供）



身為精打細算的小資族，此時不掃一波秋冬新裝，更待何時。實際上，UNIQLO的雙11檔期自今日起（11／8）開跑，折扣檔期橫跨周末連續4天打出限時優惠，最低49元銅板價，最高現折1,000元。

11／8～11／11雙11購物節期間，UNIQLO喊出銅板價優惠，如襪子指定款49元、內褲指定款99元；女裝特級輕羽絨、男裝EZY牛仔褲、女裝低腰牛仔褲皆現折500元，特價990元等折扣。其中，1111當日網路商店更有超強折扣，男女裝無縫羽絨外套現折1,000元，特價3,990元；女裝特級極輕羽絨蓬鬆背心、男裝蓬鬆背心、男女裝特級彈性牛仔褲均現折500元等。

▲UNIQLO於1111當日在網路商店推出：女裝特級極輕羽絨蓬鬆背心、男裝蓬鬆背心現折500元，特價990元起。（圖／品牌提供）



▲UNIQLO於1111當日在網路商店推出：男女裝無縫羽絨外套現折1,000元，特價3,990元。（圖／品牌提供）



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GU針對雙11檔期，即起～11／12早上9點前，祭出網路商店499元免運活動，並在本周末（11／9、11／10）中午12點整與晚上6點整，推出女裝登山外套限定價599元、女裝羊毛混紡寬版切斯特外套現折500元，特價1,490元的快閃優惠。雙11當日（周一）中午12點，則有包含男女裝襯衫、女裝毛衣等多項商品限量下殺111元。

▲GU於11／9、11／10中午12點整、晚上6點整，推出「女裝登山外套」快閃特價，原價NT990元，特價NT$599元。（圖／品牌提供）



▲GU於11／9、11／10中午12點整、晚上6點整，推出「女裝羊毛混紡寬版切斯特大衣」快閃特價，原價NT$1,990元，特價NT$1,490元，現折500元。（圖／品牌提供）