羽絨衣贈家扶兒　光隆實業秋冬送暖

▲『全家背心暖家扶兒』活動，光隆實業有限公司、琨蒂絲公司執行長魏平穎、金鵬棉織有限公司、全家便利商店商品本部長黃君毅等各企業共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

寒冬將至，光隆實業為全家便利商店各製作兒童羽絨背心，率先捐贈雲林家扶學童，8日於雲林縣府邀請設計師黃偉豪出席捐贈活動，而在獲知『全家背心暖家扶兒』此一深具意義活動，琨蒂絲公司執行長魏平穎也親自出席，加碼捐贈雲林家扶襪子、金鵬棉織有限公司也響應贊助有機棉毛巾，各企業共襄盛舉。

捐贈活動現場雲林縣長張麗善、全家便利商店商品本部黃君毅本部長、吳雅卿部長，與加拿大華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong）一起出席，家扶學童小盈說，羽絨衣拿在手心好輕好輕，小強說，穿在身上好暖和，無論是粉色或藍色系都讓家扶孩童展露幸福歡愉笑顏。

雲林家扶中心主委陳燦勳與副主委李萬吉帶領20位家扶兒童代表受贈，縣長張麗善一一為家扶兒穿上羽絨背心，個個露出溫馨洋溢臉龐。雲林家扶中心主委陳燦勳表示，感謝張麗善縣長，在縣長見證下致贈光隆實業、全家便利商店感謝狀，也謝謝大家願意關懷家扶的弱勢學子與兒童，把愛心關注在偏鄉的雲林，讓『光隆愛在雲林～全家背心暖家扶兒』。

▲縣長張麗善與華裔設計師黃偉豪(左一)，光隆沈麗卿協理(右四)，全家便利商店商品本部長黃君毅(右三)及一起替為孩子溫暖穿上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

光隆實業協理沈麗卿指出，常常耳聞雲林沿海是『風頭水尾』，近來走訪見識雲林沿海地區強勁海風，看到沿海孩子們衣著明顯比都較單薄，這畫面深烙在沈麗卿腦海中，捐贈羽絨背心獲得全家便利商店支持，而有將台灣設計推上米蘭、紐約國際舞台的Daniel Wong一同加入公益，共襄盛舉。

雲林縣長張麗善表示，長期來感謝雲林家扶照顧縣內弱勢家庭，提供2千多位扶助兒童在經濟、物資、生活扶助甚至急難救助，在此秋冬季節變換之際，早晚的保暖非常重要，更要謝謝光隆實業股份有限公司及全家便利商店支持將這保暖羽絨背心捐贈雲林家扶孩子們。

▲華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong）一起與家扶兒揮灑創作圖畫，留下美好畫作回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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