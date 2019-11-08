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雲林鎮南國小　千人壯觀排字製MV

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣鎮南國小慶祝60周年校慶，9月發表校歌之後進入一系列校慶活動，8日早上特別安排校名縮寫加上60週年「JNES60」字樣，由全校師生千人進行排字活動，孩子們頭上也戴上了用雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」，並將把千人排字的畫面放在校歌MV中，要傳承傳唱下去。

鎮南國小的鎮南愛無限六十樂揚帆，一甲子校慶活動一直陸續舉辦到明年4月11日校慶成果發表，今日中午學校吉祥物票選活動，孩子將學校願景「敦品力學健身合群」融入設計理念，全校挑選出6件特優作品，再決選出屬於鎮南國小的吉祥物，未來配合榮譽制度製作吉祥物的客製化商品，提供給學童做為禮品兌換，鼓勵小朋友良好的行為表現。

▲全校師生千人人體排字活動，孩子們頭上也戴上了用雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鎮南國小千人排字影像紀錄將放在校歌MV中，傳承、傳唱下去。（圖／記者蔡佩旻攝）

學務處丁忠献主任表示，學校正積極規劃60周年系列活動，並預告12月5日有校歌班際合唱比賽、12月14日有「金色童年 鎮南六十」野餐日活動；校長梁博雍指出，為慶祝建校60年校慶，由六年五班吳淨芸同學來作詞，邀請涂凱傑老師作曲，今天是由全校包含幼兒園千人進行排字活動，做這樣的排字活動主要讓來孩子參與，希望這個活動能夠引起整個社區民眾與校友和退休員工都來共襄盛舉。

▲全校師生千人人體排字活動，孩子們頭上也戴上了用雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年9月校歌歌詞創作票選，六年級學童吳淨芸以《鎮南愛無限》脫穎而出。（圖／記者蔡佩旻攝）

鎮南國小60年來沒有校歌，今年9月校歌歌詞創作票選，六年級學童吳淨芸以《鎮南愛無限》脫穎而出，校方委託雲林作曲家凃凱傑完成，吳淨芸說，歌詞創意來自鎮南國小的願景與老師教導的校訓「敦品力學健身合群，金色童年鎮南為伴」，校長梁博雍強調，今日的千人排字影像紀錄將放在校歌MV中，傳承、傳唱下去。

▲全校師生千人人體排字活動，孩子們頭上也戴上了用雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲全校師生千人人體排字活動，孩子們頭上也戴上了用雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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