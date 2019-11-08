雲林巾彩耕地藝術節　首屆虎尾開展

▲立法委員蘇治芬、李麗芬、文化部藝術發展司張惠君、經濟部工業局呂正華局長、經濟部中小企業何晉滄處長等到場為活動揭示，以雲林在地特色產業結合藝術，讓現場貴賓都對這次活動充滿期待。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會為協助台灣雲林縣的毛巾產業發展，8日在立法院康園餐廳前廣場舉行展前宣傳記者會，發佈將於11月23日起在雲林縣虎尾鎮辦理「第一屆雲林巾彩耕地藝術節」。

8日記者會上由12位育達高級商業家事職業學校時尚模特兒科與時尚造型科同學展示機能、環保、文創、工藝特質極致的台灣製毛巾產品。立法委員蘇治芬、李麗芬、文化部藝術發展司張惠君、經濟部工業局呂正華局長、經濟部中小企業何晉滄處長等到場為活動揭示，以雲林在地特色產業結合藝術、文化的完美跨域，讓現場貴賓都對這次活動充滿期待。

此為第一屆雲林巾彩耕地藝術節，由雲林縣毛巾業者發起，與在地的策展團隊共同擘劃，跳脫傳統毛巾產業印象，透過不同領域的合作及思考，將工廠才能見到的素材，透過藝術家的巧思，在農村裡熟悉的耕地上，以大地為展場空間，用農村既有的原生材料，築起一幅幅藝術創作，期望以農村日常的視野來深刻生活與藝術的緯度與厚度，有別其他的藝術節，形成獨特的產業美學論述。

策展的主題為[汗與毛巾33X76]，由行政院雲嘉南區聯合服務中心、社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會與藝術概念策展人黃韋維、甘銘源團隊共同策畫，主展場《低碳行動概念竹墟》由甘銘源建築師設計，透過毛巾、竹樓梯構築大尺度的開放場域，特邀主視覺設計師李凌瑋以活潑用色帶來活力感覺；纖維藝術家張麗真創作以NG毛巾及棉布漂染《南國記憶》；攝影師黃名毅、賴建志、許翰殷、楊志仁以《毛巾與汗水的109相遇》為題，呈現並慶祝勞動生活的各式多樣性。

配合藝術節也邀請太日樂集、紙風車劇團(演出劇目:武松打虎)、嚴詠能及打狗亂歌團、Lullaby樂團/林家安等表演團體，為這場獨特的藝術節打造部分新的節目內容，藝術節期間現場並有[巾彩耕地市集]，集結雲林特色農特產品、健康米食產品試吃、MIT高階特色毛巾展售等活動，讓民眾在土地上感受藝術、在編織下採買、在表演中歡唱，用不同的角度重新體驗毛巾帶來的新感官享受。

立法委員蘇治芬表示，11月23日至12月1日每日上午9:30至下午4:30於雲林縣虎尾鎮堀頭里99-2號 (金鵬巾緻親子館毛巾文創館正後方)免費參觀，展覽期間皆有高鐵接駁車，邀請鄉親一同來體驗。

▲記者會現場由12位育達高級商業家事職業學校時尚模特兒科與時尚造型科同學，展示機能、環保、文創、工藝特質極致的台灣製毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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