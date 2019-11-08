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韓國瑜陷豪宅案...蔡英文當年這樣做：公布20年財產異動、財產全信託

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▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／資料照、記者陶本和攝）

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。對比韓國瑜面對爆料選擇開嗆「國家機器介入」，質疑個資為何外流。2016年拚總統選戰的蔡英文作法大不相同，對於外界質疑，她選擇公布二十年財產異動，並將財產全信託。

韓國瑜被爆曾買台北市南港的7200萬元豪宅，「庶民」形象備受質疑。面對外界批評聲浪，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之回應，「這件事情為什麼消息會這樣走漏」，真的是非常奇怪，「當然我們絕對合理懷疑是國家機器。」他也說，韓一直是用「以房換房」方式，去付該房的頭期款，後續都是用貸款，「這個選舉操作很奇怪， 難道現在大家買房子都不行嗎？」

回應爆料，韓國瑜7日在臉書上譴責壹週刊6日有關他曾購買南港豪宅的報導。《壹週刊》發表聲明反擊，總統候選人的財產狀況，向來是可受公評之事，韓國瑜意圖以「侵害個資」的說法，來扭轉媒體對他的監督責任，這並非一位未來可能承擔國家大政的政治人物，應有的態度。

對比韓國瑜處理財產爭議選擇回嗆，蔡英文在2016年爭取總統寶座時，也曾面對國民黨質疑炒地皮。當時，蔡英文選擇的做法有兩項，第一是所有財產在律師見證下全部送信託；第二項，民進黨當時召開記者會，公開蔡英文20年來任公職或競選公職的財產申報狀況。

蔡英文2016年回應外界對其財產質疑，她在2015年10月下旬，將所有財產信託給台灣銀行，除了生活所需的財務及兩本書的著作權外，存款、不動產、有價證券全部信託。

當時有黨內人士透露，蔡英文信託的存款4400萬元，比前一次選舉申報少795萬元，主要是繳交房貸，而大選繳交的1500萬元保證金，也將由存款支出，並非民進黨繳交；此外，不動產的部份共有6筆，2筆是位於敦化南路的房子和土地、2筆是永和的房子與土地，另2筆是繼承父親在松山區的土地；有價證券的部份，蔡英文繼承父親正中公司的股票41萬股，依票面價值約410萬元。

除了將財產全交信託外，蔡英文的第二個做法是公開二十年財產異動。2015年底，民進黨舉行記者會，公開蔡英文20年來任公職或競選公職的財產申報狀況。蔡英文當年受訪時表示，所有財產都如實申報，若有變動下一次申報都會申報，這是公開透明的，面對國民黨的指控，民進黨用客觀、政府的資料、登記的資料，清楚的說明相關指控沒有事實根據。

對於韓國瑜陷入豪宅案，蔡英文8日受訪時強調，自己的財產經過一一檢驗，韓國瑜面對外界的質疑，應該要說清楚，「韓市長現在牽涉的問題，是誠信的問題，也是群眾檢驗候選人是不是言行一致的問題。」

黨政人士感嘆，其實要回應外界質疑並不難，就像蔡英文當時處理爭議，其實只需要當事人一個指令，律師就可以開始動作，只要公布資料就不用怕被攻擊，「就是個態度跟誠信而已」。

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