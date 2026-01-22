歹徒持刀搶檳榔攤　淡定嬤要求留零錢：我金門人拿過槍

記者黃翊婷／綜合報導

台南市新化區一間檳榔攤日前遭歹徒持刀搶劫1萬多元，7旬老闆娘獨自顧攤，遇到歹徒卻十分淡定，甚至不忘要求對方留點零錢。事後潘姓老闆娘直言，她來自金門，是沒被子彈打死的人，出過操、拿過槍，根本不怕。

▲吳男持刀要求潘姓老闆娘交出錢財。（記者林東良翻攝，下同。）

回顧案件經過，47歲吳姓男子18日下午3時許持刀闖入新化區中興路某檳榔攤，要求獨自顧攤的潘姓老闆娘交出財物，隨後搶走1萬多元現金落跑，但僅僅逃跑8小時，就被新化警方循線逮捕。

▲潘姓老闆娘全程沒有過多情緒反應，還能機警記下吳男逃逸的路線，幫助警方抓人。

而在監視器畫面中，只見潘姓老闆娘被吳男持刀逼至角落時，手上還拿著一杯茶，全程十分淡定，甚至不忘要求吳男留點零錢。潘姓老闆娘事後表示，事發當下其實沒有感到害怕，她是金門人，是沒被子彈打死的人，出過操，也拿過槍。

此外，潘姓老闆娘還是「亞洲百大DJ」林佩佩的阿嬤，林佩佩18日曾在Threads發文，痛批歹徒欺負老人家，同時也很感謝警方能夠在事發之後迅速抓到歹徒。

據了解，吳男有毒品等前科，被警方逮捕時，搶來的錢都已全數花光。全案經警詢後，依刑法強盜罪嫌將吳男移送台南地方檢察署偵辦，相關案情仍在持續釐清中。