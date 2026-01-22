疑遭毒素汙染！法乳業巨頭急回收「6批號奶粉」　台灣名列其中

▲法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司（Lactalis）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團21日發布緊急聲明表示，旗下營養部門生產的多款嬰兒奶粉，疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，目前已針對全球18個國家展開預防性回收。值得注意的是，集團發言人證實，台灣也列在受影響的國家名單之中。

原料驚見毒素 主動回收6批Picot奶粉

根據《路透社》與《法新社》報導，拉克塔利斯集團（Lactalis）旗下的營養健康部門（LNS）指出，這次召回範圍主要針對在藥局及各大超市販售的「Picot」品牌嬰兒奶粉。

聲明中強調，由於從某間國際供應商取得的原料「Omega 6 ARA」（花生四烯酸）檢測出仙人掌桿菌毒素（Cereulide），公司決定採取預防措施，主動回收受影響的6個特定批號。

拉克塔利斯集團表示，仙人掌桿菌毒素是一種由細菌產生的毒素，嬰幼兒若不慎攝入，可能會引發嚴重的嘔吐與腹瀉症狀。除了這6批特定產品外，其餘批次的奶粉均符合安全標準，消費者無須過度恐慌。

受影響名單曝光 台灣列入全球18國回收行列

拉克塔利斯集團發言人接受外電採訪時坦言，這次回收行動波及範圍甚廣，總計共有18個國家受影響。名單包括法國、台灣、中國、澳洲、墨西哥、西班牙、智利、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、秘魯、摩納哥及烏茲別克。

據了解，這次事件起因於法國嬰幼兒營養專業協會發出的警訊，指出該項添加於奶粉中的營養成分疑遭污染。雖然在各國召回的僅屬「少數批次」，但由於涉及嬰幼兒健康，各國監管單位已高度戒備。

曾爆發沙門氏菌感染 乳業龍頭食安史惹議

事實上，這並非拉克塔利斯集團首次陷入食安風暴。身為全球最大的乳製品生產商之一，該集團在2017年至2018年間，就曾因旗下嬰兒奶粉遭「沙門氏菌」（Salmonella）污染，導致數十名嬰兒飲用後染病，當時被迫在全球範圍內進行大規模、毀滅性的產品召回。

針對此次台灣列入回收名單，目前尚未確認相關批號是否已流入台灣市面，建議家長多加留意衛福部食藥署的最新公告，或聯繫產品代理商確認批號資訊。