白宮官員：委內瑞拉臨時總統將訪問美國

▲委內瑞拉臨時總統羅德里格斯將訪華府。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國一名高階官員透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）預計將於近期訪問美國，此舉被外界視為，川普政府對新領袖釋出的支持訊號。

白宮官員：羅德里格斯近期將訪華府

法新社報導，白宮一名高階官員表示，羅德里格斯訪美行程已在規劃中，但具體日期尚未敲定；委內瑞拉官方目前也尚未證實相關消息。若此行成真，羅德里格斯將成為超過25年來，首位正式訪問美國的現任委內瑞拉領導人。

美國方面日前對委內瑞拉局勢採取重大行動。本月初，美國三角洲部隊（Delta Force）在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）展開行動，逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將其移送美國，面對與毒品走私相關的指控。羅德里格斯原本是馬杜洛政府的副總統，長期被視為反美威權體制的核心人物之一。

川普政府釋出正向訊號

在馬杜洛遭逮捕後，羅德里格斯隨即接任臨時總統，並對外釋出調整政策方向的訊號。儘管她目前仍在美國制裁名單之列，包括資產遭到凍結，但此次獲邀訪美，被視為美國與委內瑞拉關係快速變化的重要象徵。

委國在威脅下同意美方居中協調石油銷售

報導指出，在委內瑞拉外海仍有美國艦隊部署的情況下，羅德里格斯政府已同意由美方居中協調委國石油銷售事宜，同時也宣布簡化外國投資程序，並釋放數十名政治犯，展現改善對外關係的意圖。

不過，分析人士指出，羅德里格斯若順利成行訪美，恐在委內瑞拉國內引發政治壓力。部分政府內部強硬派人士，仍對華府長期在拉丁美洲的角色抱持高度敵意，這趟行程可能加劇內部路線之爭。