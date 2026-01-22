　
社會 社會焦點 保障人權

火場「情侶雙屍」驚悚案！兇手鄰居冷血圍觀　落網自爆殺女友

台東民宅發生火災，警方調查發現，屋內有二具遭人殺害的遺體。（東森新聞提供）

▲台東民宅發生火災，警方調查發現，屋內有二具遭人殺害的遺體。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

20多年前，台東發生三死命案，凶手張胞輝因為吸毒恍神，先殺了自己的女朋友，二個多月後，又因借錢不成，殺害二名鄰居，並冒名提領死者存在農會的6萬元，最後縱火燒屋，企圖焚屍滅證。更誇張的是，張犯案後還留在現場圍觀，接受媒體採訪，謊稱鄰居經常爭吵，誤導警方辦案。不過，警方調閱農會監視器，鎖定張盜領死者存款，循線將他逮捕、突破心防，他除了坦承殺害鄰居，還自爆殺了女友，最後被判死刑定讞，槍決伏法。

張胞輝（中）借錢不成，憤而殺害2名鄰居，最後遭警方逮捕。（東森新聞提供）

▲張胞輝（中）借錢不成，憤而殺害2名鄰居，最後遭警方逮捕。

2003年2月24日深夜，台東縣小馬部落一處平房突然起火，消防隊員進入屋內勘查的時候，卻在大門口附近發現一具屍體，身體被棉被包裹，頭部嚴重腐爛，已經長蛆，明顯死亡多時，並非命喪火窟。小火災變成命案，非同小可，警方隨即趕到現場，進一步搜索之後，又在臥室發現第二具屍體，同樣以棉被包裹，腐敗狀態與大門口的屍體類似。

張胞輝借錢遭拒，竟返家拿菜刀（圖），將2名鄰居砍死。（東森新聞提供）

▲張胞輝借錢遭拒，竟返家拿菜刀（圖），將2名鄰居砍死。

為了緝凶，警方展開查訪，應男在農會的帳戶，曾經被人提領6萬元，而提款的時間點，就落在二人遇害之後、火災發生之前。警方調閱農會資料後，確認提領者並非應男本人，更詭異的是，該筆款項被領走之前，承辦人曾經接到自稱應得標的男子來電，表示因為身體不適，會請鄰居張胞輝代為提款。警方根據相關說法，鎖定張胞輝涉有重嫌，之後調出農會的監視器畫面，比對張男的行蹤與提款時間，最後確認應男帳戶裡的六萬元就是被他領走的。

更誇張的是，火災發生後，警方獲報到場、展開蒐證的同時，封鎖線外也聚集了一群民眾圍觀，媒體採訪時，張胞輝也在人群中，他不但沒避開鏡頭，還以目擊者身分受訪，描述火災發生的經過，並提及二名死者的生活狀況，語氣十分平穩自然。

掌握相關證據後，警方立刻將張胞輝拘提到案，並且順利突破心防，張坦承殺人縱火，理由只因為借錢不成！他告訴警方，應得標是自己多年的鄰居，從小看他長大，同年2月16日下午，他缺錢買毒品，到應家借錢遭拒，所以情緒失控，回家拿了一把菜刀闖入應家，並朝應男頭部砍去，應男隨即倒地。

為了避免東窗事發，張胞輝進入臥室查看，結果發現劉女躺在床邊休息，趁她毫無防備之際，將她砍死。犯案之後，張留在現場搜刮財物，取走金飾、現金與存摺，再帶著行凶的菜刀若無其事地返家，接著他又冒充應得標，打電話到農會，要求承辦人讓張胞輝領錢，最後順利領走6萬元。

警方根據張胞輝的說法，前往公墓搜尋，最後挖出被他殺害的女友。（東森新聞提供）

▲警方根據張胞輝的說法，前往公墓搜尋，最後挖出被他殺害的女友。

得手之後，張胞輝先償還部分債務，接著把剩餘的錢花用殆盡。數日後，張又回到應家，發現屋內的屍體開始腐敗發臭，他擔心被其他人發現，所以在2月24日深夜，返回現場縱火滅證，企圖將命案偽裝成火災意外，沒想到火勢還沒將屍體燒焦，就被人發現通報。

除了坦承殺害二名鄰居，偵訊過程中，張胞輝又自白犯下另一起命案。他對負責問案的小隊長說：「你對我這麼好，我附贈一件案子給你！」讓小隊長嚇了一大跳。他告訴警方，二個多月之前，他與陳姓女友在家中喝酒，邊喝邊吸食強力膠，結果情緒失控，持鐵棒將陳女毆打致死，事後再以睡袋包裹屍體，搬到住家附近的小馬公墓掩埋。

針對雙方論戰，歷審法院都認同檢方見解，認定張胞輝殺害二名鄰居時，不符精神耗弱的減刑要件，判張死刑，2005年，最高法院駁回張的上訴，判決他死刑定讞，沒想到他在等待執行期間，又吞下多顆電池企圖自殺，送醫急救開刀後，保住性命。一直到死刑定讞8年之後，張才終於槍決伏法，為背負的三條人命付出代價。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本
基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來
基隆殉職消防隊長喊「衣服堆得像山」難救22歲女　竟成最後遺言
川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地
戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰
基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

鏡週刊

