綠委質疑韓國瑜施壓台肥　蘇貞昌：他自稱庶民要向社會解釋清楚

▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。後續更有民進黨立委質疑韓國瑜施壓台肥貸款買房。對此，行政院長蘇貞昌8日受訪時強調，韓國瑜自稱是庶民，應該要向社會解釋清楚。

蘇貞昌表示，對於相關的事情，特別督管政府各部門，如果有任何不法，政府絕對不容，但對於個人怎麼樣的情況，尤其韓國瑜一直講自己庶民，現在落差這麼大，是他自己要向社會解釋清楚。

對於韓國瑜又質疑自己被國家機器洩漏個資，蘇貞昌強調，這件事情是周刊爆料，周刊也發表聲明，他們有監督公眾人物，尤其是總統候選人的社會責任，所以韓國瑜也不必疑神疑鬼，就像所謂汽車裝竊聽器一樣，反而是自己把被質疑的事情講清楚。

另外，針對政院拍板定案，毒品吸毒者可以送醫治療等多元方式處理，但卻有聲音質疑會不會變成鼓勵吸食毒品更氾濫。蘇貞昌回應，從蔡總統上任以來，就對於緝毒、反毒用心用力，而且從方方面面來防止，對於製毒、運毒、販毒都加重非常強、重的刑罰，並且用各種方法投入資源、經費來反毒。

對於吸毒，蘇貞昌指出，因為情況有百百種；對於使用各種毒品，他的層次也有不同，所以法律的規定是方方面面，輕重等級、處理的方法也有不同，這都是要由專家、法律的專業，跟立法院來決定。

蘇貞昌強調，「我們看要看整體，蔡政府這幾年來，反毒所做出來的成績，使得吸毒者大大降低，使得初次接觸毒品的青少年也大大減低。我們才剛剛在行政院會通過，希望將整個防毒網絡用得更縝密，所以希望立法院趕快通過，讓台灣反毒的成績能更好，在緝毒、反毒的方面能夠更有力量，也希望各界看要看全面，不要就一點，卻沒有看到全面，以為是這一個點，其實這是法律規定，必須包含全面所必要，請大家多指教。」

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