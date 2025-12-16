中國制裁日本「挺台退將」　矢板明夫示警：代價很沉重

▲日本自衛隊前統合幕僚長（相當於我國前參謀總長）岩崎茂。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

中國15日宣布制裁台灣行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂。媒體人矢板明夫15日指出，這樣的制裁看似對岩崎將軍損失有限，實則有「殺一儆百」，會讓其他退役將領意識到，支持台灣將付出沉重代價，以後願意挺台、付出專業與經驗的人也將愈來愈少，所以台灣的應對格外重要。

矢板明夫在臉書發文表示，中國外交部制裁岩崎茂，包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產，理由是「與台灣獨立勢力結託，干涉中國內政，損害中國主權與領土完整」。

從表面來看，這樣的制裁對岩崎將軍本人造成的實質損失似乎有限，因為其一生都在自衛隊工作，在中國應該沒有什麼重要資產，今後也未必有赴中活動的需求。但是，這種「國家針對個人」的制裁，其實可能帶來很大影響。

矢板明夫指出，日本不少退役高階將領，卸任後都會轉任大型企業顧問，特別是近年日本防衛預算持續增加的背景下，熟悉國防體系及預算運作的人才，掌握相關人脈跟經驗，其實在民間企業眼中頗具價值。

不過，真正問題是，許多大型日企也與中國保持密切商業往來，並在中國設有據點，一旦自家公司聘用的顧問遭中國制裁，勢必會評估會不會影響到在中國的經營，並迅速和「被中國不喜歡的人」劃清界線，奪走這些人活躍的舞台和經濟來源，出現「殺一儆百」的效果。

矢板明夫說，其他日本退役將領看到這種情況，會意識到「支持台灣會付出沈重的代價」，今後願意承擔風險的人會愈來愈少，所以台灣的應對將格外重要。

矢板明夫建議，若台灣願意在制度或實務上，為這些願意挺台、付出專業與經驗的人才提供更適合的報酬與角色安排，不僅能讓這些人更安心、持續投入交流合作，也有助於台日長期互信，「這不僅關乎個人，更關乎國際社會如何看待台灣對於支持者的態度。」