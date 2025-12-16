中國制裁日本「挺台退將」　矢板明夫示警：代價很沉重

　
政治

中國制裁日「挺台退將」岩崎茂　矢板明夫示警代價很沉重

▲▼日本自衛隊前統合幕僚長（相當於前參謀總長）岩崎茂獲行政院聘為政務顧問。（圖／路透）

▲日本自衛隊前統合幕僚長（相當於我國前參謀總長）岩崎茂。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

中國15日宣布制裁台灣行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂。媒體人矢板明夫15日指出，這樣的制裁看似對岩崎將軍損失有限，實則有「殺一儆百」，會讓其他退役將領意識到，支持台灣將付出沉重代價，以後願意挺台、付出專業與經驗的人也將愈來愈少，所以台灣的應對格外重要。

矢板明夫在臉書發文表示，中國外交部制裁岩崎茂，包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產，理由是「與台灣獨立勢力結託，干涉中國內政，損害中國主權與領土完整」。

從表面來看，這樣的制裁對岩崎將軍本人造成的實質損失似乎有限，因為其一生都在自衛隊工作，在中國應該沒有什麼重要資產，今後也未必有赴中活動的需求。但是，這種「國家針對個人」的制裁，其實可能帶來很大影響。

矢板明夫指出，日本不少退役高階將領，卸任後都會轉任大型企業顧問，特別是近年日本防衛預算持續增加的背景下，熟悉國防體系及預算運作的人才，掌握相關人脈跟經驗，其實在民間企業眼中頗具價值。

不過，真正問題是，許多大型日企也與中國保持密切商業往來，並在中國設有據點，一旦自家公司聘用的顧問遭中國制裁，勢必會評估會不會影響到在中國的經營，並迅速和「被中國不喜歡的人」劃清界線，奪走這些人活躍的舞台和經濟來源，出現「殺一儆百」的效果。

矢板明夫說，其他日本退役將領看到這種情況，會意識到「支持台灣會付出沈重的代價」，今後願意承擔風險的人會愈來愈少，所以台灣的應對將格外重要。

矢板明夫建議，若台灣願意在制度或實務上，為這些願意挺台、付出專業與經驗的人才提供更適合的報酬與角色安排，不僅能讓這些人更安心、持續投入交流合作，也有助於台日長期互信，「這不僅關乎個人，更關乎國際社會如何看待台灣對於支持者的態度。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國制裁岩崎茂　外交部強烈譴責：製造寒蟬效應、輸出威權

中國制裁岩崎茂　外交部強烈譴責：製造寒蟬效應、輸出威權

中國外交部今（15日）宣布對我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，稱其與台獨分裂勢力勾連，嚴重損害中國主權與領土完整。對此，外交部發言人蕭光偉表示，外交部強烈譴責中國外交部惡意制裁岩崎茂之荒誕行徑，北京當局將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，片面將台灣內政事務與中方的政治立場強行掛鉤，試圖以脅迫手段製造寒蟬效應，充分暴露其濫用國內法、輸出威權、打壓民主交流的本質。

日媒提問為何制裁岩崎茂？ 陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

日媒提問為何制裁岩崎茂？ 陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

