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私校團體提六大建言　韓國瑜國政顧問團表態部分支持

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▲▼韓國瑜科技青年座談。（圖／記者葉南州攝）

▲韓國瑜與科技青年座談。（圖／記者葉南州攝）

記者楊蕓／台北報導

五大私校團體日前召開記者會向總統大選參選人提出6項建言，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團8日做出回應，針對其中「保障學術自由」、「鬆綁私校募款法規」和「建立公平的教職員退撫制度」表達支持態度。

私校團體提出的六大訴求包括：保障學術自由、提出有效的少子女化因應對策、維持公私立大專校院公平競爭環境、讓學校自主決定學雜費調整幅度、鬆綁私校募款法規以及建立公平的教職員退撫制度。

國政顧問團8日做出回應，針對其中三點訴求表達支持，包括保障學術自由、鬆綁私校募款法規和建立公平的教職員退撫制度。

顧問團說明，在發生台大校長卡管事件後，社會對於大學自治和學術自由深有同感，嚴正要求民進黨的政治黑手要退出校園。更重要的是，大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會，也是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。顧問團強調，大學是國家社會的公器，不是政府給了大學經費，就可對大學指指點點，干涉大學治理。

對於鬆綁私校募款法規的訴求，顧問團回應，對私校捐款只能一半捐款作為扣抵所得稅，是過去財政部防弊的想法，認為可能會透過對私校捐款來逃漏稅或洗錢，但現在私校財務監督非常嚴格，還有教育部指派的外部會計師不定期抽查，不應該再有此歧視私校的做法。

另外，顧問團也贊成推動修正「公教人員保險法」與「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」，將教育人員保險養老年金之年資給付率，由1.3%提高為與勞工保險相同的1.55%，未來應該整合各種身分之年金為一致的國民年金，公平地對待各種職業，至於超額部分由政府全額負擔還是部分負擔，待查明所需經費後再研議處理。

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