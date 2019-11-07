倒數65天！直擊大選維安「超帥空拍機干擾槍、百萬座車」護總統候選人

▲空拍干擾槍。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

距離2020總統大選剩下倒數65天，選戰進入白熱化階段。7日國安局特勤中心針對候選人安全維護任務舉辦「專精訓練結訓暨編成典禮」，中央層級的選舉維安，本月內就要全面接受總統候選人的各項維安工作。因應今年大選，國安單位準備「5組加1組」的隨扈組別，若最後候選人組別少於6組，再視情況增加或維持原維安人力。在配備方面，還有超帥空拍機干擾槍、百萬座車全力戒備護維安。

2020總統大選目前有已表態爭取連任的總統蔡英文，以及國民黨的韓國瑜。若再加上親民黨可能也會加入戰局，目前總計有3組可能的候選人組別。國安單位因應這次大選安維任務需求，共計編成選舉安維基本編組5組及1組預備組。

因應此次大選維安，特勤中心出動超帥「空拍機干擾槍」，裝備具有攜帶便利、待機時間久、干擾距離長等特性。干擾槍重量小於7公斤；發射距離在2公里以上。能分段干擾、控制空拍機，迫使空拍機回程降落。另外，還有保護總統、副總統候選人及其配偶的座車曝光，國安局採購10輛要價285萬元的福斯Bulli旅行車，作為總統、副總統候選人警備座車，候選人配偶則配備新款福特MONDEO性能車。

此外，為執行任務所需，國家安全局特種勤務指揮中心將提供總統、副總統候選人防彈背心、防彈掃街車；安維編組人員則會配備手槍、無線電、手電筒等基本裝備及各項金屬、輻射、食品、飲水等安全檢測器材、防彈背心及防彈公事包防護、照明設備及同一規格之警備車輛，並結合各項訓練，以使人員與裝備效能相結合，發揮最大功效。

特勤訓練說明，這次針對總統、副總統候選人選舉安維任務及國內社會發展趨勢並預判可能狀況，進行整體規劃。訓練內容區分基本學能，專業技能，設置狀況想定以行兵棋推演及實兵演練，將在總統、副總統候選人選舉安維編組後進行訓練，統合警衛觀念與作法，藉督導、考核及輔導機制，瞭解成員心理素質與發展狀態，以訓練內外兼俱之特勤人員所需技能。

特勤中心7日進行編組校閱、裝備展示、拳術及射擊操演等，對外界展現做好此次總統大選安維工作之準備與決心，預計在總統、副總統候選人完成登記後，正式進行總統、副總統候選人及其配偶安全維護工作。

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