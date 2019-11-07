蔡碧仲稱不讓「狗屁倒灶」者當選　國民黨團批：應辭職回去當大律師

▲國民黨團召開「蔡碧仲狗屁倒灶，新東廠總管下台！」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

基隆地檢署6日舉行查察賄選誓師大會，法務部政務次長蔡碧仲於會中致詞時表示，「一定要讓候選人真正憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶或技巧來矇騙，登上國會殿堂或擔任國家元首」。對此，國民黨立法院黨團7日上午召開記者會，痛批蔡碧仲根本就不適格擔任政務官，要求蔡碧仲立即辭去法務部政次回去當大律師，正大光明為總統蔡英文輔選。

基隆地檢署6日上午於基隆司法大廈舉行「108年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉查察誓師大會」，蔡碧仲致詞時表示，希望檢警調政風同仁這次一定要真正落實，查察賄選要有績效，讓民眾對公權力有信心，「一定要讓候選人真正憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶、一些技巧來矇騙，登上國會殿堂或擔任國家的元首」。

國民黨團7日上午召開「蔡碧仲狗屁倒灶，新東廠總管下台！」記者會，首席副書記長陳宜民表示，律師出身的蔡碧仲因為個人色彩顯明，才獲得蔡政府的重用，但是法務部的工作必須保持中立，更不能對個案指指點點，尤其查察賄選宣導，一直是法務部例行業務重點，台灣實施民主選舉已有段非常長的時間，選民眼睛是雪亮的，候選人言行是否失當，自有評論，不需由蔡碧仲畫蛇添足、指指點點。

▲國民黨團召開「蔡碧仲狗屁倒灶，新東廠總管下台！」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）



陳宜民說，蔡碧仲不斷強調要科技辦案、雲端辦案，那麼是否好好查一下民進黨的「網軍」，不但帶風向更激起台灣人民的對立，還製造一堆假信息、假新聞，造成社會動盪不安的情況。

陳宜民指出，日前PTT已清除高達1154個帳號，而目前PTT的多數使用者認為，被砍的帳號大部分都來自於與民進黨合作的公關公司所持有，質疑這豈非完全打臉當天查賄記者會背後的看板文字「科技查賄、雲端反賄」？

陳宜民批評，蔡碧仲違法行政中立，利用國家資源、公器，明目張膽打擊異己，自己才是狗屁倒灶的政務官、政黨打手，根本就不適格擔任政務官，強烈要求儼然成為新東廠總管的蔡碧仲立即下台，黨團也也呼籲監察院主動調查蔡碧仲違反行政中立的行為。

立委許毓仁指出，蔡碧仲在管中閔案成為拔管「影武者」；代理花蓮縣長時也影射「花蓮沒有黑白兩道，只有傅家當道」；民進黨立委陳明文爆出高鐵300萬元事件時更疑雲創造出「明文規定、碧仲就輕」，50萬元小額存款不申報並不違法的詭辯之語；亦不時在立法院財政委員會備詢時與立委反質詢互嗆。

許毓仁抨擊，蔡碧仲種種囂張跋扈行徑，在在顯示已經失去政務官的風範，根本就已經不適任擔任政務官。許毓仁呼籲，蔡碧仲如果還有一點良知，就立即辭去法務部政次回去當大律師，正大光明為蔡英文輔選，不要食著國家俸祿，淨做打擊異己、狗屁倒灶的事情。

立委陳玉珍則表示，蔡碧仲多次在公開場合，創造出這麼多「金句名言」，完全不顧政務官該有的分寸與官箴，為何不乾脆辭官，全心全力、毫無忌憚地為蔡英文輔選，何苦以政次的身分，不但打擊司法不中立、不公正威信，也讓嚴守行政中立、司法獨立的檢院警調廉失去人民的信任。

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