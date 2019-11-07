韓國瑜買豪宅資料外洩　蔡正元：民進黨控制台肥流出的

▲蔡正元接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被周刊爆料指出曾於南港購買豪宅，庶民形象受到質疑。前國民黨立委蔡正元7日接受廣播專訪直言，「我高度懷疑這些資料是由現在民進黨控制的台肥流出去的，且政治性質很高」。

韓國瑜被爆出買豪宅，7日在臉書發出聲明「強力譴責侵害個人資料」，他強調，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料，寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，我會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。

蔡正元批台肥管理制度「沒上軌道」，若有資料外洩的問題很正常。對於民進黨立委林俊憲提出，韓國瑜夫婦當年購買房子前並未看過房子，質疑背後動機是以投資為考量，蔡正元駁斥此說法，他談到自己當時也沒看過房子，「台肥跩到連樣品屋都沒有，就畫了張圖給你看」。

至於林俊憲指稱韓國瑜涉嫌，透過特權施壓業台肥額外借款2成資金，蔡正元則說明，「當時契約裡面，台肥說會找銀行貸款7成」，最後因為央行打房政策，僅能找到5成的銀行。蔡正元透露當時很多住戶直指台肥違約，更有提出降價或要求台肥應自行吸收2成資金，蔡正元表示不清楚韓國瑜是否也有此爭論，但他也以自身經驗說明，「這個爭論是很普遍的」。

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美