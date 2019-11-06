　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為員工「抱怨伙食差」…CEO回應：你去幫廚3個月！任正非點頭幫腔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼曾有華為員工拍下自家公司的伙食份量。（圖／翻攝自微博）

▲曾有華為員工拍下自家公司的伙食份量。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

華為一名研發員工近日上網發文投訴，「公司的食堂伙食差、定價高、服務不到位、於員工關懷不重視、相關領導不作為」，華為輪值CEO徐直軍對此回應，建議投訴者調到食堂幫廚三個月，以實踐其相關建議，「直到實現再回到研發崗位。」華為總裁任正非看完則大讚「回應得真好啊！」

綜合陸媒報導，以往都會有華為員工吐槽公司高層的作為，不過這一次高層卻不再沉默。徐直軍看見有研發員工抱怨伙食差等項目，便以《告研發員工書》回應，當事幹部「可以抽調去幫廚3個月，以去實踐他的建議」；此外，研發人員也不是天之驕子，不能要求別的部門對你過度的服務。

▼《告研發員工書》全文。（圖／翻攝自微博）

▲▼《告研發員工書》全文。（圖／翻攝自微博）

他再稱，「員工已經是大人了，應該可以自己生活，可以不選擇購買公司的行政服務；葛朗台式（意指自私冷酷）的人在公司是沒有發展前途的；你去幫廚的這三個月，暫不降低你工資，做不好再考慮。」徐直軍強調，爭取的做法是努力工作增加收入、改善生活，同時也要理解為自己服務的人員，要學會感恩。

任正非看完《告研發員工書》後表示高度贊同。他指出，員工都是成年人了，要學會自立、自理，要以客戶為中心；員工應多貢獻，以提高收入，改善生活；而一些幹部不成熟，就該調整其工作崗位，不要把後勤服務作為宣洩的地方，確實不舒服要找心理諮詢機構。

▼大陸電信設備商華為。（圖／路透）

▲中國電信設備商華為。（圖／路透）

有自家員工隨後回應，「華為的食堂，說真的倒也不難吃，選擇很多，但是真的很貴！」、「那如果對CEO不滿意是不是也要抽調去當3個月CEO？」、「我也覺得伙食很難吃，感謝研發員工跳出來說話，我就怕說了也落到這樣的下場」、「員工胃口被養大就不好駕馭了」、「我反倒認為員工沒有資格去挑戰任何管理層的權威，只有努力往上爬才可能改變生活」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
韓國瑜「假庶民現形」被爆失業砸7200萬買南港豪宅　韓辦回應
孤身闖邪教尋兒！婦臥底扮煮飯婆2年　慘被「宇宙能量棒」戳瞎雙
豪門夫偷吃千金小三6年「每周恩愛1次」！開房片外洩…元祖少奶
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F墜樓身亡」：語言暴力很傷人！

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵！

他挑戰網紅遊樂設施「墜橋」　正常喝水吃柚子...幾分鐘後離奇身亡

習近平進博會提倡「經濟大門更開放」　歐商會：去年只有一半協議兌現…

討厭黃種人　陸中科院外籍人員發表辱華言論秒遭停職

影／香港反反送中議員何君堯「被捅胸口」　藍衣男被捕大喊：你個人渣！

華聞快遞／深圳推出30平方公里優質產業用地　向全球招商

華為員工「抱怨伙食差」…CEO回應：你去幫廚3個月！任正非點頭幫腔

互聯網西進／赴陸打滾20年　福州網龍陳長杰：台灣優勢轉向設計

互聯網西進／赴陸不只台灣人才　吸力擴散的範圍是「全世界」

互聯網西進／福州網龍聘上百台灣人才　打造互聯網界「登陸第一站」

走進自貢／暴龍、迅猛龍變「門神」　直擊仿真恐龍製作

好市多「家庭消耗品」一拉就是11年！她PO空盒照「解成就」　網疑：它不是用不完？

他挑戰網紅遊樂設施「墜橋」　正常喝水吃柚子...幾分鐘後離奇身亡

凌晨車上抽菸被攔查！無辜男莫名遭罰2萬　法院認證「侵害隱私」撤銷

媽媽要出門了！白貴賓叼小被被「短腿衝刺」　700人萌翻

于美人節目《什麼道理？》開播4個月驚爆收攤！　「短命內幕曝光」

啟用電子好球帶　小聯盟下季先試用

韓國瑜南港7200萬豪宅曝光毀庶民形象　韓辦還原真相！

壞壞少女被抓包！已婚警諾：20歲前不見面...卻違約激戰　害爸媽也要賠120萬

台鐵「成功追分段」9-10日號誌切換工程　22列次影響班表公布

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包好Q　美出新高度登紐約時代廣場大屏幕

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

26歲女教師墜樓亡...屍體全是毆打傷

白皙正妹「比V燦笑」坐駕駛艙：謝謝機長

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

全民V怪客日千人集結尖沙嘴　水炮車出動驅散

敷電熱眼罩！她雙眼突睜不開...醫：差點失明

華為員工「抱怨伙食差」！CEO：你去幫廚3個月

進博會登場！鑲4萬顆鑽石黃金馬桶成亮點

他借法拉利當禮車　婚禮前夕上路竟撞毀

上課偷拍正妹老師　超仙顏值掀暴動

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

更多熱門

相關新聞

台南市議會員工為國爭光

台南市議會員工為國爭光

台南市議會員工郭千綺，接連參加全國運動會及世界軟式網球錦標賽，分別得到3金及2銅的佳績，11月4日上午郭信良議長與議員林阳乙、蔡淑惠、穎艾達利、李鎮國、沈家鳳、王家貞、尤榮智、黃麗招等公開表揚。

華為Mate 30 Pro確定台灣上市

華為Mate 30 Pro確定台灣上市

美施壓台積電不出貨華為？台積電：沒這回事

美施壓台積電不出貨華為？台積電：沒這回事

一天工作5小時　德公司生產率飆高

一天工作5小時　德公司生產率飆高

金融時報：美要求台積電限制對華為供貨

金融時報：美要求台積電限制對華為供貨

關鍵字：

華為員工伙食CEO任正非高層公司

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

蕭薔近照曝光！　網看傻：認不出

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

越南旅行被蟲咬！英國教師撐1個月亡

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面