華為員工「抱怨伙食差」…CEO回應：你去幫廚3個月！任正非點頭幫腔

▲曾有華為員工拍下自家公司的伙食份量。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

華為一名研發員工近日上網發文投訴，「公司的食堂伙食差、定價高、服務不到位、於員工關懷不重視、相關領導不作為」，華為輪值CEO徐直軍對此回應，建議投訴者調到食堂幫廚三個月，以實踐其相關建議，「直到實現再回到研發崗位。」華為總裁任正非看完則大讚「回應得真好啊！」

綜合陸媒報導，以往都會有華為員工吐槽公司高層的作為，不過這一次高層卻不再沉默。徐直軍看見有研發員工抱怨伙食差等項目，便以《告研發員工書》回應，當事幹部「可以抽調去幫廚3個月，以去實踐他的建議」；此外，研發人員也不是天之驕子，不能要求別的部門對你過度的服務。

▼《告研發員工書》全文。（圖／翻攝自微博）

他再稱，「員工已經是大人了，應該可以自己生活，可以不選擇購買公司的行政服務；葛朗台式（意指自私冷酷）的人在公司是沒有發展前途的；你去幫廚的這三個月，暫不降低你工資，做不好再考慮。」徐直軍強調，爭取的做法是努力工作增加收入、改善生活，同時也要理解為自己服務的人員，要學會感恩。

任正非看完《告研發員工書》後表示高度贊同。他指出，員工都是成年人了，要學會自立、自理，要以客戶為中心；員工應多貢獻，以提高收入，改善生活；而一些幹部不成熟，就該調整其工作崗位，不要把後勤服務作為宣洩的地方，確實不舒服要找心理諮詢機構。

▼大陸電信設備商華為。（圖／路透）

有自家員工隨後回應，「華為的食堂，說真的倒也不難吃，選擇很多，但是真的很貴！」、「那如果對CEO不滿意是不是也要抽調去當3個月CEO？」、「我也覺得伙食很難吃，感謝研發員工跳出來說話，我就怕說了也落到這樣的下場」、「員工胃口被養大就不好駕馭了」、「我反倒認為員工沒有資格去挑戰任何管理層的權威，只有努力往上爬才可能改變生活」。

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