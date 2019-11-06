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大陸解禁加拿大豬肉進口　孟晚舟事件出現破冰的曙光

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▲▼加拿大是世界上第三大豬肉出口國，每年產值約27億元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲加拿大是世界上第三大豬肉出口國，每年出口至超過100個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5日在推特宣布，中國要恢復加拿大牛肉與豬肉的進口，從6月至今因肉品含有瘦肉精及偽造證書的事件之後，緊張關係終於得到緩解。加拿大肉類理事會執行長克里斯.懷特（Chris White）表示，感謝加拿大政府在渥太華和北京所做的所有努力，尋求解決這一問題的辦法。

2018年12月發生華為涉嫌違反美國出口管制，向伊朗出售敏感科技，並以假帳資料掩護。加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的大陸華為公司副董事長兼財務長孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。北京政府隨後也以加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）涉嫌危害國家安全逮捕他，今年6月，又指稱海關部門在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時，檢驗出瘦肉精的殘留，多達188份跟豬肉相關的衛生證明也是偽造的，因此暫停加拿大豬肉產品的進口。

▲▼溫哥華法庭外，民眾聲援孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫哥華法庭外，民眾聲援孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸一直是加拿大豬肉的第二大出口市場和牛肉的第五大出口市場。根據出口統計，自5月以來，加拿大每月對中國的肉類出口額已從1.25億美元下降至40萬美元。在禁令實施之前，光是豬肉行業就佔今年對中國的出口超過10億美元。

加拿大貿易部長卡爾（Jim Carr）和農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）在聯合聲明中表示，「我們未來幾天和幾週，將繼續與牛肉和豬肉生產商和加工商密切合作，確保成功恢復貿易。」

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