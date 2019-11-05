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蘇貞昌看惠台26條： 不要被糖衣包裝的毒藥給騙了！

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條）。對此，行政院長蘇貞昌5日上午受訪時強調，不要被「糖衣包裝的毒藥」給騙了。

蘇貞昌5日表示，中國大陸很妙，一方面從國際空間打壓台灣，一方面用領事館稱要保護台灣人，一方面叫台灣去投資，但現在台商紛紛回來台灣，一方面說要台灣選手去中國大陸發展，一方面台灣選手在國際比賽又被打壓。

蘇貞昌說，中國大陸提出26條，用台語唸唸看就知道有問題，2是打壓、6是抓牢牢，就是不但壓迫還要抓牢牢，台灣人一聽就知道有問題。他強調，台灣應該要的是自己的空間、自己努力比較好，過去中國大陸對台商說惠台，其實都是口惠而不智，被利用完常常血本無歸。

蘇貞昌提到，政府今天從各方面提供最好環境給台商，讓台灣人有自己的空間，否則像香港被答應有一國兩制五十年不變，現在卻多可憐，連記者採訪都被打傷，還有議員被咬掉耳朵，「台灣一定要自己的空間，不要被中國大陸糖衣給包裝的毒藥上當。」

另外，總統府發言人丁允恭5日也表示，此不應名為惠台，實為鎖台，細究其措施內容，更可以發現其所謂惠台的矛盾不實。如一手號稱提供外館協助，一手卻打壓我國外交發展；又或是一邊宣稱歡迎運動員赴中參賽，另一邊卻在更重要的國際賽事打壓台灣，「稱此為惠台，益顯其虛假與諷刺。」

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