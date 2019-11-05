宋楚瑜2020起手式搶攻「郭粉」　李正皓：可能衝破157萬票

▲宋楚瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於外傳親民黨主席宋楚瑜將參選2020總統，親民黨發言人張碩文日前證實，宋參選的機率約8成。對此，遭國民黨開除黨籍的前黨員李正皓5日表示，若宋楚瑜能成功凝聚「反蔡非韓」的支持者，大有可能衝破2016年的得票紀錄，並稱讚他參選起手式就直指「郭粉」選票，「真不愧是大內高手。」

對於宋楚瑜可能第四度參選總統，李正皓5日透過臉書分析，綜觀2020這局的選民結構，不表態率約為三成、史無前例的高，「我認為若宋楚瑜能成功凝聚『反蔡非韓』的支持者，此次宋楚瑜大有可能衝破2016年157萬（12.83%）得票紀錄。」

李正皓指出，宋楚瑜辦公室有一幅「計利當計天下利；求名當求天下名」的對聯，掛了很久，他特別求證過，2015年8月9日宋楚瑜接受當時的主播蔡沁瑜專訪時，背後就掛著這幅對聯，不過整個專訪中，談選情、談陳萬水，就是沒有談到這幅對聯。

李正皓表示，有趣的是，10天前宋楚瑜接受財訊專訪時，特別指著這幅對聯說：「郭台銘很喜歡這副對聯，但于右任的第一副真跡在他這裡。」甚至還補充說明，因為當年于右任寫對聯要送前總統蔣經國，沾到些許墨印，於是又寫了第二副給蔣經國，後來于右仼的兒子將第一副墨寶送給他。

李正皓表示，宋楚瑜5日接受媒體專訪時，同樣的情節、同樣的故事又再強調了一次。「用意何在？不言而喻，經國藍、郭董藍，兩種選票一次囊括！」宋楚瑜出手了，起手式就直指目前無主的「郭粉」選票，計算之精準真不愧是大內高手。

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