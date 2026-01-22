　
    • 　
>
政治

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

▲▼AIT處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

▲AIT處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德已多次公開承諾，在2030年前將台灣國防開支增加到GDP的5%，包括提出8年1.25兆新台幣的國防特別預算。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在專題演說中表示，「台灣正著手增加支出，最重要的是，支出的方式變得更聰明」；他說，賴政府聚焦在取得低成本不對稱系統，這完全符合台灣的軍事需求，而美國也完全致力於盡快交付。

「是的！台灣正著手增加支出。但最重要的是，支出的方式變得更聰明」。谷立言在國防安全研究院舉辦的座談會，發表專題演說時表示，賴政府聚焦於取得低成本不對稱系統，如無人機和反艦飛彈、具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合台灣的軍事需求，「美國也完全致力於盡快交付關鍵系統，也正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎」。

谷立言說，這些國防與科技夥伴關係不僅會提升台灣的自我防衛能力，還將擴大台灣的製造能力、提供就業機會，並讓台灣轉型成為可信賴全球國防供應鏈中的重鎮。

谷立言指出，這就是為什麼美國與台灣合作，為無人機和其他自主系統建立安全的供應鏈。例如，Anduril 公司在台灣實施了一項戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多源供應商，以增強包括Ghost-X無人機系統在內的產品全球供應鏈韌性，該產品銷往美國和國際市場。Shield AI 也大量投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並已正式與台灣領先的主承包商漢翔航空工業合作。

谷立言表示，同時也在擴大國防軍備合作計畫，例如，諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman），已在台灣設立了一座中口徑彈藥測試場。他說，該設施讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案的進展，視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，立基於我們各自商業部門的活力之上。

谷立言舉例，在關鍵的人工智慧領域，美國已是研發、創新和應用的世界領導者，而台灣則提供了製造與硬體的骨幹，結合這些互補的能力，有望為無人機、指揮管制、防空及其他平台開發邊緣運算（edge computing）和具身智慧（embodied AI）應用，進一步徹底變革嚇阻能力，所有這些努力的目標，是建立一個免受脅迫的對話條件。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

國防開支台美合作無人機國防工業AI技術

