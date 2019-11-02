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素顏歪嘴妻「超狂丟電扇」脾氣太壞　爸媽忘嫁女…看傻：別刮壞賓士車餒

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▲▼完婚隔天悔了！「女神妻歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「女神妻歪嘴斜眼」素顏崩壞！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

日前本站報導《完婚隔天悔了！「女神妻歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢》，完全不在意形象的老婆，被壞心老公PO網出賣素顏照。沒想到，老公又繼續使壞，直呼老婆乘坐禮車，堅持要往外丟一台「循環扇」，過程中，長輩非常害怕她刮傷賓士車，「都忘了女兒正要嫁出去了！」

高雄這一對蔡姓夫婦才在10月26日完婚，老公笑稱，結婚當天還有爆笑插曲，大多新娘離開娘家，會在禮車上丟扇子，象徵嫁出去後，要把壞脾氣給丟棄。豈料，鬼點子特別多的老婆，卻堅持要求丟一台巨無霸電扇，「她就說她脾氣那麼大，丟小扇子不夠，要丟個大電扇！」

請繼續往下閱讀...

無奈賓士禮車的車窗口不夠大，讓兩人傻眼了，在賣場裡找來找去，只找到一台循環扇，「有這樣大小的才能丟出汽車窗戶！」老公透露，當初有向長輩提起此事，但岳父岳母們一直以為他們在開玩笑，「到前一天看到我們真的帶來才知道是真的XD！」

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▲▼ 完婚隔天悔了！「女神妻歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

▲▼素顏歪嘴妻「超狂丟電扇」脾氣太壞　爸媽忘嫁女…看傻：別刮壞賓士車餒（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新娘「超狂丟電扇」脾氣太壞！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爆笑畫面可見，小倆口拜別父母儀式後，隨後要搭上禮車離去，老婆興奮拿著循環扇，而一旁的岳父岳母們緊張狂叮嚀「要小心，丟遠一點」，深怕女兒太粗魯，刮壞了賓士車，「都忘了女兒正要嫁出去」，讓在場所有人忍不住竊笑。

說到超狂新娘，日前有人妻霸氣丟冷氣機，《丟扇子OUT！狂新娘改丟「整台冷氣」　車一開秒解體...網看傻：脾氣果然爆》，奇葩畫面也掀起網友們噴笑，紛紛推測「看來妳是『大公主』脾氣喔」、「貧窮限制了我的想像」、「有錢就是任性」。

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