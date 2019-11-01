妹子網購「長腿落地褲」！　收到實品廢到笑場…　尷尬問賣家：怎變侏儒？

▲實品的褲襠莫名地長。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

網路購物最怕的就是實品與照片不符，一名女網友日前在網路上買一條牛仔褲，模特穿起來比例相當修長，是一件偏寬鬆的落地褲，腿一秒從胸部以下延伸到地面，讓她看了十分動心，所以手刀下訂，怎料收到實品後，讓她傻眼到懷疑自己變「侏儒」。

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▲賣家表示，模特穿的和原PO收到的是同一件。



原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她在購物平台花176元買了這條褲子，期待自己穿起來會像模特一樣擁有逆天長腿，沒想到收到包裹當天想像破滅，這條牛仔褲和網路上看到的根本不一樣，比例反而被壓縮成短腿妹，而且顏色和版型也都差很大，讓她懷疑地說，「這真的是同樣的東西嗎哈哈哈」，還自嘲怎麼穿起來像是侏儒，不僅比例沒拉長，反而還被縮短成「七三身」。

雖然這條褲子和期待的不一樣，但原PO看到鏡子裡的詭異模樣，還是忍不住笑場，隨後笑著和賣家說，「這比例…褲子腿長跟腰身不太對啊啊啊！」賣家則回應，他寄出的褲子和照片中確實是同一件，但模特穿的都會大1至2個尺寸，所以看起來才有圖片中修長又寬鬆的感覺。

▲網友指出，模特是因為修圖才有照片中效果，原PO也可以。



由於原PO真的不敢把這條「侏儒褲」穿出門，所以佛心賣家還是讓她全額退款。網友則開玩笑地說，「親，褲子有正負5cm的差距都是合理範圍喔」、「是給有疝氣的人穿的褲子吧」、「很明顯有修圖，連包包都長了」、「親！是同一件沒錯喔～有問題的應該是你的腳喔！」

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