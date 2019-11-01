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恥骨爆痛坐博愛座！阿北譙「大陸來的嗎」　孕妻2句擊落…老人沉默快閃

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▲▼ 博愛座（圖／記者劉維榛攝）

▲有需要的人都可以乘坐！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

博愛座不是老人的專屬座位！一名人夫氣譙，孕妻坐在博愛座上，豈料被一位阿北盯上，質問她是大陸人嗎？還強調台灣人都會把博愛座讓給老人。而高EQ的人妻只說出2句話，秒讓阿北無言反擊，最後默默轉身離開。

一名男網友在臉書《爆怨公社》替懷有身孕的老婆抱屈，今（1）日早上，她坐在捷運博愛座上，「因為懷孕後期恥骨會被嬰兒壓到會痛」，不久後，一位魔人阿北走來，質疑問話「妳是不是大陸來的嗎？」兩人對話如下：

請繼續往下閱讀...

老婆：不是，請問怎麼了嗎？

阿北：因為台灣人坐博愛座會讓老人

老婆：孕婦不能坐嗎？

阿北：老人更應該坐

老婆：你身後有個位置，你要不要坐一下？

儘管老婆怒火早已噴到頭頂上，但她還是展現高EQ，忍住不發脾氣，眼神往後方空位一看，而阿北聞言，瞬間沉默了，似乎找不到藉口再下馬威，只好轉身走去乘坐。原PO氣得砲轟，「北捷應該增設個老人車廂讓他們去PK才對！」況且明明還有位置，不解阿北「還跑來倚老賣老，是住海邊的是不是？而且難道大陸人就不能坐嗎，X的咧，就算是外星人懷孕都有權利坐博愛座！」

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▲▼ 恥骨爆痛坐博愛座！阿北譙「大陸來的嗎」　孕妻2句神擊落…老人沉默了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友大推老人車廂！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出後，引爆網友們心中的炸彈，紛紛幫腔大罵「 推老人車廂，你70喔，我75，起來！」、「我會回答說您還可以這麼大聲說話真硬朗，應該還好吧！」、「博愛座旁都有附圖片，孕婦圖、老人圖，他不認識字，你請他看圖，跟他說不是老人專用位」、「博愛座是讓給有需要的人，不是老人！有些老人倚老賣老才不值得同情跟尊重！」、「應該回他，我有2條命，你只有1條逐漸凋零的命」、「應該廢除博愛坐的」、「這跟台灣人大陸人有什麼關係，X老頭」。

一名孕婦也心有戚戚焉表示，「我懷孕快5個月也是被一個歐巴桑硬挖起來，那個歐巴桑還幫她通行友人占位子，她友人還在後面慢慢走，歐巴桑還問我懂不懂敬老尊賢…害我爸媽都以為我跟老人搶位子，現在老人真的很…這要跟捷運抱怨一下，#以後媽媽手冊都要掛在胸前」。

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恥骨北捷孕妻阿北博愛座

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