影／結婚太難了！當了7次伴郎終於娶嬌妻　他崩潰啜泣笑翻一票網友

記者邱茀濱／綜合報導

結婚是一大喜事，但安徽阜陽有一名新郎日前在婚禮上致詞時，突然壓抑不住情緒崩潰爆哭，啜泣喊「我結婚太難了」，並無奈地表示自己當了7次伴郎總算輪到他了，而一旁的嬌妻則面帶微笑，不斷幫丈夫擦拭淚水，場面相當溫馨。影片一出，笑翻不少網友，紛紛留言指出「你別哭了，你再哭我就笑死了」、「戲精」。

▲當了7次伴郎，終於娶嬌妻的新郎崩潰痛哭。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）



綜合陸媒報導，這名男子叫郭海迪，從影片中可以看到，他致詞到一半時突然憋不住哭喊，「他們（兄弟們）每次結婚我都反（鬧）他們，今天我結婚他們反我，我一點也不難受，我特開心特享受，我天天做夢都想著有這一天，我上輩子肯定是拯救了銀河系了！」

一旁的新娘則是笑著幫丈夫擦拭臉上的淚水，但他還是不斷啜泣，語無倫次的說「太喜歡她了，她對我太好了，且岳母和岳父也對我特別好」。接著新郎回憶起第一次去新娘家吃飯時，岳母準備的飯菜就像過年一樣，「她們家條件太好了，每天去吃飯都跟過年一樣」。

新郎事後接受媒體訪問時表示，台上的每一句話「都是即興肺腑之言，不是興奮也不是激動，是感動」。不少網友看完影片後都笑瘋，留言指出「年年給人家當伴郎！心中的苦有誰知」、「相聲演員結婚吧」、「他哭著，我笑著」、「喜極而泣」、「奧斯卡小金人頒給他」。

此外，也有不少網友祝福這對新人，「希望他們幸福」、「挺幸福的嘛，祝你們白首偕老」、「好感動」、「看這新郎好可愛，祝福他們永遠幸福快樂」、「早生貴子」。

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