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不甩民眾黨酸言酸語！人氣超夯　吳怡農：有信心翻轉藍大於綠選區

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▲吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農2日一早到濱江市場掃街拜票。吳怡農人氣超夯，現場發送「農作物」文宣小物吸引超多支持者搶拿，還有不少正妹粉絲搶著和他合照。吳怡農受訪時表示，很感謝支持者的熱情，「讓我們知道，長期以來藍大於綠的板塊，今年一定可以翻轉。」

選戰倒數69天，吳怡農一早與民進黨市議員梁文傑合體到濱江市場拜票。吳怡農這次特地在現場發放「農作物」，文宣小物包括印有農字標記的購物袋與徽章，吸引超過百名支持者搶拿、搶合照。

吳怡農人氣超夯，不過，民眾黨對手何景榮卻酸他是「肌肉網美」，應該進演藝圈。對此，吳怡農受訪時強調，支持者才是最重要的，有支持者才有選票，過去這些日子看到支持者越來越多，還有人特地搖下車窗替自己加油打氣，讓他知道自己做的是對的事。

提到國防政策主張，吳怡農指出，自己的政策主軸有三點，分別是保衛台灣、投資台灣、團結台灣，整體來說就是要「壯闊台灣」。面對國際情勢改變，國家安全最重要，若自己進入國會，要替國家顧好國防預算，也要針對人才投資、兵役制度全盤檢視，國防的管理文化也要進一步改善。

吳怡農強調，自己陸續在臉書粉專推出包含國防、教育、經濟等各方面的詳細政見，歡迎支持者進一步了解。

針對大咖站台部分，吳怡農說，很感謝之前包含總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊以及在地政治領袖等替自己站台，期待日後也能有更多前輩替自己加油。至於是否會要求前行政院長賴清德站台，他笑說當然希望。

▲▼吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

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