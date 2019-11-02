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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

把蔣萬安當手機桌布睡前起床都看　何景榮：我要打敗他

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記者陳家祥／台北報導

2020大選接近，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲近來頻頻利用假日時間幫麾下立委參選人站台，身邊的幕僚也全員出動，顧問蔡壁如、「學姐」黃瀞瑩也都化身母雞來幫參選人掃街、拜票。2日晚間，黃瀞瑩合體參選北市第三選區（中山、松山）的何景榮，到遼寧夜市掃街；面對「三帥」之爭，何景榮說，自己就是要打敗蔣萬安，甚至還把蔣萬安設成手機桌布，時刻提醒自己。

▲▼黃瀞瀅、何景榮掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲何景榮秀出手機桌布，竟是蔣萬安的照片。（圖／記者陳家祥攝）

在掃街開始之前，何景榮與黃瀞瑩特別在遼寧夜市的滷味名店前直播，還現場品嘗美食。在直播過程中，何景榮不時提到尋求連任的立委蔣萬安，強調蔣是主要對手；為了展現意志，何景榮還秀出手機桌面，點開一看竟是蔣萬安的照片。值得一提的是，何景榮還叫黃瀞瑩一起講「何景榮比蔣萬安帥」，為直播做結尾。

隨後掃街開始後，何景榮特別拿出寫有名字的發光氣球，一眼望去相當顯眼；但似乎用餐時間已過，今天夜市人潮不多，掃街狀況略顯冷清。儘管如此，兩人仍賣力和攤商、用餐民眾互動， 黃瀞瑩也稱職被演母雞角色，吸引不少民眾前來合照。

何景榮說，天底下一定都是挑戰者挑戰衛冕者，打從一開始就是以打敗蔣萬安為目標，其他參選人我們很優秀的，三帥的另外一位（意指民進黨參選人吳怡農）、新黨的林明正，也很優秀，但挑戰者一定是以挑戰衛冕者為目標，沒有挑戰者去挑戰挑戰者這回事，「所以我就是要打敗蔣萬安」。

談到把蔣萬安設成手機桌布，何景榮笑說，「我每天早上起來第一件事就是要打敗蔣萬安，睡覺前跟我老婆說，雖然他比我帥，但我還是要要打敗蔣萬安」；他也喊話蔣萬安要回應他提出的質疑，把洗錢防制法涉及侮辱東南亞助民的部分說清楚、洗錢防制法民眾怨聲載道，「蔣萬安必須做出政策回應」。

至於吳怡農等其他參選人，何景榮說，其他參選人外表都予以尊重，演藝圈也是很好的工作，像是邰智源也是很好的規劃方向。

而近來「重出江湖」擔任輔選母雞的黃瀞瑩則謙稱，不敢說自己是母雞，應該是小雞，還有很多事情都要學習，候選人都比較專業。

▲▼黃瀞瀅、何景榮掃街。（圖／記者陳家祥攝）
 

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