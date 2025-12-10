台灣客遇強震「死守電視」日網感動　賴清德大讚：穩定表現非常好

▲青森7.6強震，台灣遊客在旅館「死守電視」，被日本網友大讚。（圖／合成圖）



記者陶本和／台北報導

日本青森縣日前深夜發生規模7.6強震，有台灣旅客拍下第一視角的影片在日本網路上被瘋傳，許多日本網友讚嘆驚呼「居然先守護電視」，認為台灣人太貼心。對此，賴清德10日受訪時說，看到台灣民眾在日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館表達非常穩定態度，「我認為我們的表現非常好」。

對於台灣民眾在日本旅遊期間，在旅館內遇到強震所拍攝的影片，有日本網友讚嘆，「青森地震時的台灣觀光客，真的很厲害！酒店的液晶電視都努力守住了，搖晃一停就把電視放平避免再次掉落，太貼心。」也有人說，「只能感謝台灣人的體貼和善良，但地震停了還是要先逃啊！」

針對日本的強震，賴清德10日受訪時表示，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利。

此外，賴清德也提到，他看到台灣民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中，表達非常穩定的態度，「我認為我們的表現也非常好」。

賴清德說，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

