600處文資潛力建物解除列管　吳沛憶質疑柯市府黑箱

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中山堂旁的「朝風咖啡」為日治時代建物，文資界也視為有保存價值，沒想到該建物卻在今年遭拆除，文化局稱文資委員現勘後判斷不具價值。民進黨市議員吳沛憶指出，該建物過去為市府列冊追蹤建物，進一步調閱資料後發現，不僅該建物在去年悄悄解列，甚至另有600處具文資潛力建物解列，質疑市府黑箱作業。

吳沛憶1日市政總質詢時指出，任何具備文化保存潛力的建物進入文資審議會前，會入列一份追蹤清單，而前總統馬英九任台北市長時，這份清單共有2000多處，前市長郝龍斌時期還有1702處。

但到了2015年、市長柯文哲時期，追蹤清單的數據卻剩1114處，質疑「消失的600處建物」解除列管，是市府黑箱作業。

吳沛憶說，這批清查列冊建物名單，文化局從來沒有公開過，所以外界無從得知到底台北市具有文資潛力的建物有那些有多少，不只是清單沒有，數字也不願意公開，所以只能透過議員質詢索資文化局才願意提供。

吳沛憶指出，儘管經過現勘，只要文化局認定不具文資價值，就會解除追蹤清單上的建物列管，全世界沒有人知道你們用什麼程序、什麼理由，也不需召開正式會議。吳認為，文化局僅憑一紙公文就決定建物命運，過程草率，無法昭公信。

對此，文化局長蔡宗雄解釋，現勘會召集3位文資老師，也會告知申請人、所有人、管理人、提報人，並製成會議紀錄，若為公有建築物，會上網公告。吳沛憶要求，文化局在解除追蹤建物列管時，應先提至文資審議會列為報告案；蔡宗雄表示，會去文請示文資局是否違法。



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