中山區「藍大於綠」 梁文傑讚吳怡農：10年來第一次看到民進黨有機會





▲吳怡農到濱江市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農2日一早和市議員梁文傑到濱江市場掃街拜票，人氣超夯的他，吸引現場超多支持者搶著合照。梁文傑受訪時評論，吳怡農出來讓他看到民進黨10多年來，第一次有機會在藍大於綠的中山、北松山選區有機會贏得勝利。

選戰倒數69天，吳怡農一早與民進黨市議員梁文傑合體到濱江市場拜票。吳怡農這次特地在現場發放「農作物」，文宣小物包括印有農字標記的購物袋與徽章，吸引超過百名支持者搶拿、搶合照。

看到粉絲熱情支持，吳怡農受訪時表示，很感謝支持者的熱情，「讓我們知道，長期以來藍大於綠的板塊，今年一定可以翻轉。」

梁文傑指出，中山、北松山區老實講長期以來都是藍大於綠，但吳怡農這一次出來，第一次讓自己看到民進黨在這一區有機會翻轉，對吳怡農有著很高的期待，相信這一次的選戰，會和過去幾次不同，相信民進黨這一次是真的有機會。

梁文傑說，「我認為吳怡農在各方面，學歷經歷他都不會輸給蔣萬安，這一區主要是爭取中間許多年輕選票，藍大於綠，如果中間選票爭取不到就沒有機會，相信他這一點，十年來第一次看到民進黨有機會。」

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