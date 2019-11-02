4年勤走地方驗成果　蔣萬安11/17成立競選總部

▲蔣萬安。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者張乃文／台北報導

距離2020大選不到百日，不只總統選戰受到關注，立委選情也相當激烈。國民黨立委蔣萬安2日一早前往選區的市場掃街，被問到競選總部成立是否會邀請國民黨總統參選人韓國瑜，他表示，成立當天已經發出邀請，希望可以吸納各方支持的力量，也期望若時間許可，所有貴賓和重量級人士可以一同為他加持。

蔣萬安2日一早前去草埔市場掃街，他表示，對手有選舉策略安排重要人士或大咖輔選，但他認為選民是真正主角，真正的大咖是地方基層的民眾；他表示，自己的競選總部會在11月17日成立，也會安排和邀請黨內前輩陪同掃街拜票。

至於韓國瑜是否受邀幫忙站台，蔣萬安表示，成立當天已經發出邀請，希望可以吸納各方支持的力量，並期望若時間許可，所有貴賓和重量級人士都可以一同為他加持。

蔣萬安表示，不敢說有優勢，但的確這4年來每一天都在地方勤走，雖然第一次爭取立委連任，但他已經「一屆當兩屆做」，未來70天要加倍努力，過去還沒有機會遇到的鄉親，每一雙手都要握到。

參戰台北市第三選區（中山、北松山）的還有民進黨立委參選人吳怡農及民眾黨的何景榮，三黨競爭，戰況相當激烈。蔣萬安指出，他面對這場選戰不敢大意、也不敢掉以輕心，過去四年來更是每天都不鬆懈。

針對吳怡農被酸是「肌肉網美」，蔣萬安大氣回應指出，選舉過程中民眾固然關心外型，但更重要的是參選人的具體政見，他堅持正面選舉，同時希望各參選人可以端出實際牛肉，不要進行負面攻擊。

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