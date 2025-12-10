男當詐團車手！ATM狂領約10萬元贓款　嘉義警盤查當場被逮

▲車手ATM領錢被逮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義警方加強轄區詐騙車手提領熱點巡邏勤務作為，昨（9）日晚間6時許，於嘉義市西區中山路當場查獲正在操作ATM提領贓款的45歲林姓男子，並當場查扣10萬2000元及多張他人金融卡，全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法罪移送嘉義地檢偵辦。

警方指出，本案緣是偵查隊分享近期提領熱點情資，經鎖定林男為詐欺提領車手，調閱監視器及現地查訪偵辦，透過車牌辨識系統追蹤林男，發現林男正在嘉義活動，9日18時許發現林男於玉山證券內操作ATM，經時機成熟上前盤查，林男當場使用金融卡進行提款，身上另攜有其他2銀行金融卡各1張，林男無法交代合理來源，再經同意檢視手機通訊對話顯為詐團成員之一，擔任詐欺車手事證足臻明確，當場宣讀權利逮捕，現場並查扣提領贓款10萬2000元、手機、金融卡3張等證物帶返所偵辦。

警方聯繫銀行金融卡郭姓卡主，表示因假投資遭詐遂寄送卡片，已請卡主立即於就近警察單位報案。經分析林男自本年11月迄今，已於提領111筆熱點次數。林男夜間停止詢問，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等案報請偵辦。

警方呼籲，民眾切勿將金融卡、存摺、密碼交給他人代為保管或操作，也不要輕信社群平台投資管道，避免成為詐騙受害者或淪為風險帳戶，共同提升防詐意識，守護自身財產安全。