獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

藍委陳玉珍的《立法院組織法》修正草案被批評讓國會助理勞動權益倒退，甚至是替特定人士除罪化，反彈聲浪極大，立法院國會助理工會幹部更發起「國會助理連署聲明」，要求撤回提案。據了解，目前共有逾200位國會助理簽署連署聲明，立法院長韓國瑜今（9日）晚將對助理費爭議做出正式回應。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條，內容除會淡化助理是用公費聘僱的性質外，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證。

該案讓多數國會朝野立委助理反彈，但許多藍委助理有苦難言。立法院國會助理工會表示，陳玉珍提的該修法弱化公費助理制度機制，侵害公費助理權益，此外，將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視，會讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治。

目前立法院國會助理工會除規劃12日找立法院長韓國瑜陳情，要求撤案外，該工會的幹部發起「國會助理連署聲明」，訴求捍衛助理勞權，呼籲陳玉珍及各連署委員撤回提案，而該聲明目前正在簽署中。

據消息人士指出，韓國瑜今晚將正式對該案做表態，目前已大致擬定好回應方向；另目前共有逾200位助理簽署，但朝野都有立委辦公室表示不簽署，且傳有綠委辦公室表明「誰表態就開除誰」，認為這是國民黨搞出來的東西，國民黨自己去收拾。

陳玉珍今受訪表示，立法院國會助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，但她的提案是經過審慎討論跟縝密研究。她指出，在立法院做出的各國公費助理比較裡，研究了美、德、日、英、韓等國助理費制度，結論是各國國會公費助理制度可能略有不同，但通常是用國會議員當做國會助理雇主，所以她提出的修法是有依據的。她指出，德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另為特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後訴諸政治責任。

陳玉珍表示，此次她提案修法《立法院組織法》跟《地方制度法》，不能說是為哪個黨派而修，國會部分有藍白綠，地方則有300多位議員涉犯這些法，她提出的建議修正方案寫非常清楚，不過她的版本當然不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見，她都歡迎。