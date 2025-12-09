　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

藍委陳玉珍的《立法院組織法》修正草案被批評讓國會助理勞動權益倒退，甚至是替特定人士除罪化，反彈聲浪極大，立法院國會助理工會幹部更發起「國會助理連署聲明」，要求撤回提案。據了解，目前共有逾200位國會助理簽署連署聲明，立法院長韓國瑜今（9日）晚將對助理費爭議做出正式回應。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條，內容除會淡化助理是用公費聘僱的性質外，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證。

該案讓多數國會朝野立委助理反彈，但許多藍委助理有苦難言。立法院國會助理工會表示，陳玉珍提的該修法弱化公費助理制度機制，侵害公費助理權益，此外，將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視，會讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治。

目前立法院國會助理工會除規劃12日找立法院長韓國瑜陳情，要求撤案外，該工會的幹部發起「國會助理連署聲明」，訴求捍衛助理勞權，呼籲陳玉珍及各連署委員撤回提案，而該聲明目前正在簽署中。

據消息人士指出，韓國瑜今晚將正式對該案做表態，目前已大致擬定好回應方向；另目前共有逾200位助理簽署，但朝野都有立委辦公室表示不簽署，且傳有綠委辦公室表明「誰表態就開除誰」，認為這是國民黨搞出來的東西，國民黨自己去收拾。

陳玉珍今受訪表示，立法院國會助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，但她的提案是經過審慎討論跟縝密研究。她指出，在立法院做出的各國公費助理比較裡，研究了美、德、日、英、韓等國助理費制度，結論是各國國會公費助理制度可能略有不同，但通常是用國會議員當做國會助理雇主，所以她提出的修法是有依據的。她指出，德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另為特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後訴諸政治責任。

陳玉珍表示，此次她提案修法《立法院組織法》跟《地方制度法》，不能說是為哪個黨派而修，國會部分有藍白綠，地方則有300多位議員涉犯這些法，她提出的建議修正方案寫非常清楚，不過她的版本當然不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見，她都歡迎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／濱崎步沉痛宣布：澳門演唱會也被取消！
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

宜蘭太平山遊樂區搶修坍方　周四起局部休園4天、僅開放至鳩之澤

濱崎步澳門演唱會也遭取消！睽違16年亞巡最終場告吹　沉痛致歉粉絲

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

政治熱門新聞

快訊／空中驚魂！空軍F-16飛官G力昏迷急墜　及時甦醒平安降落

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

蔡英文昔最親信機要車禍臥床10年　近日辭世

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

又開後門？陳玉珍提案「讓緩刑犯參選」　綠批：在幫蘇清泉

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章引關注

助理費除罪化！28藍委提議員比照辦理　免核銷「不受貪污罪規範」

更多熱門

相關新聞

張博洋痛批「助理費除罪化」是包裝貪污

張博洋痛批「助理費除罪化」是包裝貪污

國民黨立院黨團提出「助理費除罪化」修法，引爆輿論撻伐，高雄市議員張博洋痛批國民黨：「從吃銅吃鐵，到現在吃到助理費！」，直指國民黨籍立委陳玉珍與其連署的28名藍委提出的修法版本，本質上就是將詐領助理費全面合法化，企圖把貪污合理包裝成制度改革。

卓榮泰曝台灣經濟成長7.37％　喊話立院速審總預算挺產業發展

卓榮泰曝台灣經濟成長7.37％　喊話立院速審總預算挺產業發展

25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

不會撤案！陳玉珍喊「歡迎討論」　但勿污名提案連署立委想自肥

不會撤案！陳玉珍喊「歡迎討論」　但勿污名提案連署立委想自肥

關鍵字：

韓國瑜陳玉珍助理費立法院

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面