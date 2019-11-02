尷尬！禮生端媽祖金盆芙蓉水　柯文哲竟會錯意伸手下去洗

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨主席台北市長柯文哲上午前往雲林，參加西螺媽祖遶境大會香起駕洗塵典禮，當禮生奉上象徵「金盆芙蓉淨身水」的水盆毛巾要給媽祖洗滌時，但柯誤以為臉盆水是要給他洗手的，禮生一看到柯已經將手放進臉盆，才趕緊在一旁解釋，才化解一場尷尬。

▲禮生奉上「金盆芙蓉淨身水」，柯文哲誤以為洗手水。（圖／記者傅誠攝）

▲柯文哲獻花。（圖／記者傅誠攝）

西螺福興宮洗塵典禮，依循古禮，除了獻花及上香外，「金盆芙蓉淨身水」、「胭脂水粉」、「蔘茶」是必要的禮俗，而那盆水一旁還附有1條乾淨的毛巾，是要給媽祖洗滌清潔，然後在用胭脂水粉梳妝打扮出巡遶境，祈求境內風調雨順，而柯文哲應該是要將托盤上的毛巾沾水擰乾再披掛在臉盆邊上。廟方也說，應該在參拜前先跟他先說清楚禮俗節儀的，這不是柯文哲的錯啦。

西螺福興宮太平媽祖將於今日晚間8時起駕，出巡遶境雲、彰兩縣255間宮廟大會香活動，進入彰化縣展開為期16天15夜徒步530 公里大會香遶境活動。柯文哲也說，上次還願之旅從大甲沿著台一線先到彰化南瑤宮，第三天印象中是半夜兩點才到西螺福興宮，走到身心俱疲，這回則是比較輕鬆的心情來到雲林，有空能到台灣各處走走，認識朋友、增廣見聞是好事，也跟媽祖祈求風調雨順、國泰民安。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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