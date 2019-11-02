陳學聖還原「韓國瑜上廁所魅力所在」　謝震武：這是我們會幹的事

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜10閱31日桃園參加原住民後援會活動，國民黨立委陳學聖也到場相挺，致詞時說出韓國瑜剛剛去加油站借廁所，這就是他的魅力所在，令人摸不著頭緒。 對此陳學聖在政論節目「新聞面對面」解釋原因：這是過往任何一位總統候選人做不到的。

政論節目《台灣最前線》昨（31日）播出一段陳學聖替韓國瑜助選畫面，陳學聖說：「韓國瑜跟我們一模一樣，也需要上洗手間」，加油站工讀生問說，「總統你怎麼來這裡」，韓國瑜回應，「我來上洗手間」，接著，陳學聖竟大讚「這就是韓國瑜的魅力所在！對不對！」

▲陳學聖解釋為什麼韓國瑜上廁所是魅力所在。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面，下同）

此話一出讓許多人都一頭霧水。陳學聖在「新聞面對面」解釋這段話，表示自己跟過很多總統候選人，他們在上廁所時，因為安全問題，往往必須在特定地點上廁所，門口都站一排護衛，外人不得入內。

陳學聖說，當天跟韓國瑜提議去上個廁所，原本想去超商借，可是已經過了小7，車隊要回頭會很麻煩；下一個想到的是派出所，但韓國瑜怕車道太小，會阻礙到車輛進出，所以最後決定是加油站。

陳學聖說，決定去加油站上廁所後，韓國瑜就這樣直接轉彎，連國安車隊都沒發覺，韓國瑜走進加油站時，幾位年輕工讀生便驚呼「你不是韓國瑜嗎」，韓國瑜一派輕鬆說「我是啊」，接著說「我先去上個廁所」，此時原本經過的民眾與加油的客人，看到韓國瑜後要求合照，韓國瑜來者不拒，毫無架子。

陳學聖表示，他本來是想藉由這個例子表達，韓國瑜跟大家沒有不一樣，沒有特別的要求，所以最懂得民眾在想什麼，就說韓國瑜直接轉進去上廁所，這是過往任何一個總統候選人做不到的。陳學聖解釋完，主持人謝震武也點頭說「這是我們會幹的事」。

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