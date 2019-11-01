賴清德評韓國瑜從「奇才」變「奇怪」：兩場選舉表現落差太大

▲賴清德。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車正式啟動。他1日受訪時談到國民黨總統參選人韓國瑜，對於自己曾讚賞對方是「練武奇才」，如今韓國瑜卻頻頻失言，賴清德說，韓國瑜還是奇才，不過這個「奇」是奇怪的奇。賴清德下午替立委吳思瑤站台時再補充說明，認為韓國瑜兩場選舉表現落差實在是太大。

賴清德先前曾經讚賞韓國瑜是「練武奇才」，不過，如今韓國瑜卻是頻頻失言，喊出高山蓋國旗台、故宮一次展，以及免費出國交換一年、學貸免利息等爭議政見，最近還批總統蔡英文「白白胖胖」，接連脫序發言引發爭議。

對於韓國瑜失言爭議，賴清德1日上午受訪時評論，「他現在還是奇才，我之前的『奇』是奇特，現在是奇怪，還是奇才。」

稱韓國瑜從「奇才」變成「奇怪」，賴清德下午替吳思瑤站台時解釋，「我日前說他（韓國瑜）是百年難得一見的政治奇才，我說他還是奇才，之前是奇特的奇，現在是奇怪的奇，主要是因為他兩場選舉表現落差太大了。」

賴清德說，相信很多人都有這樣的感覺，而這樣的感覺，也反映在韓國瑜的民調上。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床

►韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 蘇貞昌：就算選舉也不該人身攻擊

►點名蔡英文、鄭文燦白白胖胖！韓國瑜：我們都黑黑瘦瘦

►超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

