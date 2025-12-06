宜蘭員警休假支援交管遭撞重傷　蕭美琴：希望大家能為他集氣

▲副總統蕭美琴。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨日赴宜蘭視察，一名員警在執行交管勤務時，不幸遭遇車禍事故，家屬表示，該員警當天休假，卻被召回支援，心情上難以接受。對此，蕭美琴今（6日）受訪時回應，這個事件真的讓人非常難過，希望大家都能集氣，至於，排班的情況，則由地方的警察局再進一步說明。

副總統蕭美琴昨日赴宜蘭視察，卻不幸傳出一名24歲林姓警員在執行交通號誌管控時，遭一台失控的廂型車撞上，經搶救後，雖然目前生命徵象恢復穩定，但家屬表示，兒子當天是休假，卻突然被召回，對於發生意外難以接受。

蕭美琴今日受訪時回應，在員警執勤期間，發生事故是非常難過與不捨。她也特別謝謝宜蘭陽明醫院院長以及醫療團隊，在第一時間給予急救，在凌晨時，也送到台北的榮總，做後續接手的治療，希望員警能夠早日康復。

蕭美琴指出，昨天在台北市也有另一位員警，在值勤期間，發生事故，現在也在醫院治療中，這兩位員警，希望大家都能為他們集氣。

至於宜蘭事故中的員警，家屬透露，是在休假被召集回來值勤，蕭美琴則回應，家人發生事故，情緒上非常的難過，是讓人非常不捨的，而排班的情況，她認為，由地方的警察局再進一步說明。