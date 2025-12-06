　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁稱助理費除罪化是「進步法案」　綠委轟：坑殺助理嗎？

▲民進黨立委張雅琳。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委張雅琳轟，藍委陳玉珍讓貪污合法化。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委張雅琳今（6日）在社群平台痛批，藍委陳玉珍的「助理費除罪化」修法，根本是讓貪污合法化，她堅決反對，張雅琳強調，國民黨總召傅崐萁說，助理費除罪化是進步法案，難道過去坑殺股民還不夠，現在還要進一步坑殺助理費嗎？

張雅琳表示，12月10日是世界人權日，然而，國會助理的勞權卻在倒退，國民黨的委員一邊喊正義，支持外送員的勞動權益，但反手就連署陳玉珍的「助理費除罪化」法案，要拿走助理的薪資？

張雅琳指出，國民黨總召傅崐萁還說，助理費除罪化是進步法案，「難道過去坑殺股民還不夠，現在還要進一步坑殺助理費嗎？」

張雅琳認為，助理不是誰的附屬品，沒有助理支撐國會運作，每天在高壓下處理法案、查資料、跑行程，把青春投入公共事務，立委根本無法好好質詢、監督國家行政。

此外，張雅琳直指，藍委陳玉珍的助理費除罪化修法版本，把原本透明、可監督的公費制度，改成立委可自由運用、免檢附核銷單據，根本是讓貪污合法化。

張雅琳質疑，該修法未來通過的話，還有多少立委會聘助理，願意改善薪資、勞動環境？她強調，國會助理工會已經站出來公開反對，自己也支持助理工會，反對陳玉珍「助理費除罪化」法案。

最後，張雅琳感慨，國民黨之前有葉元之奴役助理事件，現在又有陳玉珍幫眾覬覦助理費的行為，真心奉勸有心投入公共事務的年輕朋友，遠離國民黨保平安。

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／國王大將倒地痛苦哀號　擔架抬送出場
林俊傑〈背對背擁抱〉WOODZ衝上台！　IU嗨到揮手
直擊／神曲來了！CORTIS台灣首秀　5萬人跟著唱
201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚
朱孝天被F4除名很受傷！　妻揪心開砲
直擊／被叫上台領獎！林俊傑嚇歪　嗨到撂韓文
百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒

陳玉珍國民黨助理費除罪化張雅琳貪污傅崐萁

