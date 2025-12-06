　
政治

川普國安戰略報告提台灣8次　賴清德：持續做為值得信賴的夥伴

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

美國白宮於美東時間4日公布川普政府的「國家安全戰略」（NSS），內容除提及台灣在全球半導體製造的領導地位，更強調台灣位居地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國經濟具重大影響。對此，總統賴清德透過社群平台X回應，台灣會繼續做為值得信賴的夥伴，堅定致力強化自我防衛，以維護區域和平。

美國政府會定期向國會提交國家安全戰略（National Security Strategy, NSS）最新報告，這是川普（Donald Trump）今年1月重返白宮以來，首份國安戰略報告，其內容指出「嚇阻台海衝突是優先要務，理想做法是透過維持軍事壓倒性優勢達成（嚇阻的目標）」。

相較於川普第1次總統任期所發布的國安戰略報告，最新報告關於台灣的措辭更為強硬。2017年版僅在1句話中3度提及台灣，且是沿用美方長久以來的外交語言。此次的報告在3個段落間提到台灣8次，並總結道「外界高度關注台灣合情合理」，因為台灣在貿易活動頻繁的海域位居戰略要地，並在半導體製造業占有主導地位。

對此，總統賴清德今（5日）透過社群平台X回應，非常感謝美國國家安全戰略優先考量到遏制圍繞在台灣的衝突，並強調第一島鏈的安全。台灣將繼續作為可靠的合作夥伴，堅定致力於加強自衛，維護區域和平。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

