　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

目睹鼎泰豐「雙標現場」　老外享差別待遇！她諷：下次我也講英文

▲網友抱怨鼎泰豐服務外國旅客跟國內顧客有差別待遇，感覺很不舒服。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

一名網友分享自己在鼎泰豐的遭遇的差別待遇經歷，她表示和男友用餐後，因為覺得店裡的辣油特別美味，想打包一小份給家人品嘗，於是禮貌地向服務人員開口詢問，沒想到卻遭回絕，服務員強調辣油只提供給外帶的客人，純粹內用的話恕難提供。之後她帶外籍客戶再度光臨同一家鼎泰豐，卻遇到令她不舒服的雙重待遇。

這名網友在Dcard發文表示，先前跟男友在鼎泰豐吃飯時，很喜歡店內附的辣油，原本想跟店員要一小包辣油外帶回家給母親品嘗，卻被店員拒絕，並聲稱「我們辣油是外帶才會提供，如果是純內用就不會提供」，原PO當場便決定直接買一罐回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鼎泰豐對外國客人比較好？

誰知劇情隨後出現了反轉，她後續帶了一位外籍客戶在同間鼎泰豐吃飯，用完餐後，這位外國客戶也對辣油有興趣，隨口向店員詢問是否能夠提供幾包外帶，正當她準備替店家向客戶解釋「規定上不能給」時，出乎意料的一幕卻在她眼前發生，服務人員二話不說，立刻轉身拿了2小包辣油給了這位外國客人。這個對比的畫面讓原PO當場愣住，心裡五味雜陳。她認為這雖然不是什麼驚天動地的大事，但同一間店面對本國客人和外國客人卻有兩套完全不同的做法，讓她覺得感受不太舒服，認為店家並未統一執行服務規範，忍不住嘲諷：「不然下次我也講英文進店好了」。

服務生對外國客人比較優待可能原因？

這個經歷在網上曝光後，引發眾人熱議，不少人猜測可能是店員為了避免語言溝通上的麻煩，遇到外國顧客乾脆直接送出，「我之前做餐廳也是，規定沒有幫客人倒酒的服務，但遇到外國客人不管他那桌是不是有台灣人，都直接幫忙倒酒，不解釋反而更輕鬆」「感覺對外國客人解釋或不解釋，外國客人可能都霧煞煞，就乾脆直接給」「我猜店員英文不好不想跟他解釋，所以直接給他了」。

但也有人跳出來佐證，認為這似乎是普遍現象，「鼎泰豐一直都對外國人比較友善吧，之前去，人數一樣，他們（外國人）比我晚抽號碼牌還比我先進去，直接當場找服務員說」。甚至有人感嘆，在許多國家都是當地人享受最好的福利，但在台灣，好像反而是外國人能獲得更優渥的待遇。


更多鏡週刊報導
育兒友善天花板！鼎泰豐「讀心術級」服務再爆紅　服務生像會通靈網驚：太離譜了
鼎泰豐榮登連鎖餐廳單店營收榜首震驚全美　《華爾街日報》揭3致勝關鍵
「平價版鼎泰豐」價格僅正牌一半　資深廚師一吃搖頭點破「關鍵差異」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上：多了一點幸福感

冬天橘子最好吃！日本農林省曝「挑甜3關鍵」超實用

台中知名港式餐廳爆食物中毒「2歲童住8天」　市府列高風險對象

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放　5站可領商圈優惠券

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上：多了一點幸福感

冬天橘子最好吃！日本農林省曝「挑甜3關鍵」超實用

台中知名港式餐廳爆食物中毒「2歲童住8天」　市府列高風險對象

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放　5站可領商圈優惠券

LINE Pay Money創紀錄！70小時會員破百萬 加碼免手續費優惠

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

【靠近就翻臉】狗狗自己跑來看泡泡　拿到牠面前卻爆氣狂吼！

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

商務艙有什麼優勢？網1原因甘願多花：爽

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

洗碗精超神！家事達人曝2大隱藏功能

某國中爆霸凌！網紅醫報警：讓壞人受處罰

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

更多熱門

相關新聞

「鼎泰豐1服務！」媽媽驚：貼心到太離譜

「鼎泰豐1服務！」媽媽驚：貼心到太離譜

鼎泰豐再度展現「讀心術級」的服務！一名媽媽透露，忘了帶食物剪刀，老公建議問服務生卻被她打槍，沒想到下一秒服務生主動靠近詢問「需不需要食物剪刀呢？」讓她驚呼「太離譜了！」文章曝光後，大票網友狂讚「育兒友善天花板」，還會附熱水洗剪刀、幫冰蛋糕，就連沾到醬料也會提供去漬劑。

1原因收到鼎泰豐「補償煎餃」　大票讚爆

1原因收到鼎泰豐「補償煎餃」　大票讚爆

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

鼎泰豐是全美最賺餐廳　3大秘訣曝光

鼎泰豐是全美最賺餐廳　3大秘訣曝光

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人：正常吧

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人：正常吧

關鍵字：

鼎泰豐辣油差別待遇外國客服務爭議

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面