目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

▲網友抱怨鼎泰豐服務外國旅客跟國內顧客有差別待遇，感覺很不舒服。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

一名網友分享自己在鼎泰豐的遭遇的差別待遇經歷，她表示和男友用餐後，因為覺得店裡的辣油特別美味，想打包一小份給家人品嘗，於是禮貌地向服務人員開口詢問，沒想到卻遭回絕，服務員強調辣油只提供給外帶的客人，純粹內用的話恕難提供。之後她帶外籍客戶再度光臨同一家鼎泰豐，卻遇到令她不舒服的雙重待遇。

這名網友在Dcard發文表示，先前跟男友在鼎泰豐吃飯時，很喜歡店內附的辣油，原本想跟店員要一小包辣油外帶回家給母親品嘗，卻被店員拒絕，並聲稱「我們辣油是外帶才會提供，如果是純內用就不會提供」，原PO當場便決定直接買一罐回家。

鼎泰豐對外國客人比較好？

誰知劇情隨後出現了反轉，她後續帶了一位外籍客戶在同間鼎泰豐吃飯，用完餐後，這位外國客戶也對辣油有興趣，隨口向店員詢問是否能夠提供幾包外帶，正當她準備替店家向客戶解釋「規定上不能給」時，出乎意料的一幕卻在她眼前發生，服務人員二話不說，立刻轉身拿了2小包辣油給了這位外國客人。這個對比的畫面讓原PO當場愣住，心裡五味雜陳。她認為這雖然不是什麼驚天動地的大事，但同一間店面對本國客人和外國客人卻有兩套完全不同的做法，讓她覺得感受不太舒服，認為店家並未統一執行服務規範，忍不住嘲諷：「不然下次我也講英文進店好了」。

服務生對外國客人比較優待可能原因？

這個經歷在網上曝光後，引發眾人熱議，不少人猜測可能是店員為了避免語言溝通上的麻煩，遇到外國顧客乾脆直接送出，「我之前做餐廳也是，規定沒有幫客人倒酒的服務，但遇到外國客人不管他那桌是不是有台灣人，都直接幫忙倒酒，不解釋反而更輕鬆」「感覺對外國客人解釋或不解釋，外國客人可能都霧煞煞，就乾脆直接給」「我猜店員英文不好不想跟他解釋，所以直接給他了」。

但也有人跳出來佐證，認為這似乎是普遍現象，「鼎泰豐一直都對外國人比較友善吧，之前去，人數一樣，他們（外國人）比我晚抽號碼牌還比我先進去，直接當場找服務員說」。甚至有人感嘆，在許多國家都是當地人享受最好的福利，但在台灣，好像反而是外國人能獲得更優渥的待遇。



